Украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты в 5 копеек. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги.

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К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно выручит до 15 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по крупной насечке на гурте.

"У всех остальных монет номиналом 5 копеек насечка на гурте мелкая. Поэтому можно сразу взять все монеты 5 копеек 1992 года, сложить их вместе и сравнить насечку на гурте. Если у всех ваших монет насечка одинаково мелкая, это значит, что среди них точно нет дорогой разновидности 1.1ААк", – рассказали специалисты.

НБУ выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты в магазинах, аптеках, на АЗС и т.д.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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