За украинские 5 копеек заплатят 15 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Отдельные старые украинские монеты в 5 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги.

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К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно выручит до 15 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по крупной насечке на гурте.

"У всех остальных монет номиналом 5 копеек насечка на гурте мелкая. Поэтому можно сразу взять все монеты 5 копеек 1992 года, сложить их вместе и сравнить насечку на гурте. Если у всех ваших монет насечка одинаково мелкая, это значит, что среди них точно нет дорогой разновидности 1.1ААк", – рассказали специалисты.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

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Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

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