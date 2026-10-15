За украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. ФотоВ Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. ФотоРоссийские военные используют Гуляйполе как плацдарм для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врагаРоссийские военные используют Гуляйполе как плацдарм для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врага"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. Карта"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. КартаВ супермаркетах США продают напечатанные на 3D-принтере мясо и рыбу: как это выглядит. ВидеоВ супермаркетах США продают напечатанные на 3D-принтере мясо и рыбу: как это выглядит. ВидеоРоссия атаковала Кропивницкий большим количеством дронов, есть жертвы и разрушения: все подробностиРоссия атаковала Кропивницкий большим количеством дронов, есть жертвы и разрушения: все подробности"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. ВидеоВ Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. ФотоВ Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. ФотоИллюстрация — замена шин на СТО"Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда": кто рискует потерять работу в УкраинеУкраинские ракеты атаковали аэродром "Борисоглебск" в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видеоУкраинские ракеты атаковали аэродром "Борисоглебск" в России: на месте удара вспыхнул пожар. Фото и видеоИллюстрация — пенсионер и пенсияСредняя пенсия в Украине за три месяца выросла всего на 15 грн: почему пенсионеры беднеют

За украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
icon 159
Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч
Старые 25 копеек можно продать за 20 тысяч. Источник: Pixabay/denison5555

Некоторые старые украинские монеты в 25 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 3ГАм можно выручить до 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

За такие 25 копеек заплатят большие деньги

За такие 25 копеек заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 47,1 т.
Пенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условия
icon 47,1 т.
Пенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условия
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 11,6 т.
Украинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знать
icon 11,6 т.
Украинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знать
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 4,2 т.
Украинцам перестали предоставлять защиту в Германии? Беженцам объяснили, к чему готовиться
icon 4,2 т.
Украинцам перестали предоставлять защиту в Германии? Беженцам объяснили, к чему готовиться

НБУ выводит из обращения гривни

В свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

Однако несмотря на это украинцам не придется проходить процедуру специального обмена – ведь замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

Похожие темы
НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться