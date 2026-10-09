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За украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Роман Костюченко
Роман Костюченко
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За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч
За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч. Источник: Фотобанк НБУ

Украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые старые монеты в 25 копеек. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 3ГАм можно выручить до 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

За такие 25 копеек заплатят большие деньги

За такие 25 копеек заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

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Нацбанк выпустит новые 5 грн

В то же время, Нацбанк готовиться выпустить новую оборотную памятную монету. Ожидается, что она появится в ноябре и будет иметь номинал 5 грн. Посвящена же монета будет Козе – одному из символов Восточного календаря.

В то же время, о новых 5 грн известно немного – лишь то, что:

  • Она будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.
  • Ее диаметр составит 38 мм.
  • Материалом чеканки станет нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком).
Нацбанк выпустит новые 5 грн

Нацбанк выпустит новые 5 грн. Источник: НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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