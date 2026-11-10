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За украинские 2 копейки заплатят 80 тысяч: какого года должна быть монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
1,5 т.
За украинские 2 копейки заплатят 80 тысяч
За украинские 2 копейки заплатят 80 тысяч. Источник: Коллаж фотобанк НБУ / Violity / OBOZ.UA

Некоторые старые украинские монеты в 2 копейки являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги.

Например, стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 80 000 грн. Впрочем, объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это:

  • Пробная монета.
  • Соответственно, она не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 80 000 грн. Если монета из немагнитной стали тогда ее стоимость будет выше", – рассказали специалисты.

За такие 2 копейки заплатят большие деньги

За такие 2 копейки заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

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При этом они призвали украинцев остерегаться мошенников, которые под видом ценного экземпляра могут попытаться продать подделку. Опознать же аферистов можно по цене, которую они запрашивают за монету – если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это, отмечается, скорее всего, подделка.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
  • Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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