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За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
4,2 т.
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч
За украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч. Источник: Violity/фотобанк НБУ/коллаж OBOZ.UA

Некоторые старые украинские монеты в 10 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 2.21ВАк можно выручить от 10 000 до 18 000 грн.

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

  • тонкому среднему зубу тризуба;
  • замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.
За такие 10 копеек заплатят большие деньги

За такие 10 копеек заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

При этом, подчеркивают специалисты, есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

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"С аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей. Которые могут обойтись от 50 до 400 грн", – рассказали специалисты.

Как отличить дорогие 10 копеек от обычных

Как отличить дорогие 10 копеек от обычных. Источник: "Монеты-ягодки"

НБУ выводит из обращения гривни

В свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

Однако несмотря на это украинцам не придется проходить процедуру специального обмена – ведь замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

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