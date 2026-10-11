За такую работу готовы платить более 55 тыс. грн: на какие профессии в Украине резко вырос спрос

В Украине за год резко вырос интерес соискателей к рабочим профессиям: количество откликов на вакансии комплектовщиков увеличилось в пять раз, механиков – на 97 %, сборщиков – на 66 %, а зарплаты отдельных специалистов в строительстве достигают 50-55 тыс. грн. В то же время, несмотря на рост активности соискателей, предприятия продолжают испытывать дефицит кадров, а конкуренция за рабочие вакансии остается ниже, чем в сферах с возможностью удаленной работы.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа, в котором сравнили активность кандидатов в августе 2025 и августе 2026 годов. Аналитики установили, что интерес к вакансиям, связанным с физическим трудом и техническими специальностями, существенно возрос.

Украинцы все чаще выбирают рабочие профессии

Наиболее показательные изменения за последний год произошли в сфере производства и рабочих специальностей. Именно здесь зафиксирован наибольший рост количества откликов на одну из вакансий. Абсолютным лидером по динамике стала должность комплектовщика – количество откликов на такие вакансии увеличилось в пять раз по сравнению с августом прошлого года. Медианная зарплата, предлагавшаяся работодателями в августе 2026 года, составляла 31,5 тыс. грн.

Комплектовщики занимаются подбором, проверкой и подготовкой товаров или деталей в соответствии с заказами. Такие работники востребованы на складах, логистических предприятиях, в торговых компаниях и на производстве. Работа обычно предполагает выполнение практических задач, связанных с перемещением, сортировкой и учетом продукции.

Конкретные требования зависят от предприятия, а для части вакансий не требуется длительного специализированного образования. Значительный рост активности кандидатов зафиксировали и среди механиков. За год количество откликов на соответствующие вакансии увеличилось на 97%, то есть почти вдвое. Медианная зарплата составила 37,5 тыс. грн.

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Механики необходимы предприятиям для обслуживания, диагностики и ремонта оборудования. От их работы зависит исправность техники и бесперебойность производственных процессов. Еще одна профессия, к которой возрос интерес украинцев, – сборщик. Количество откликов на такие вакансии увеличилось на 66%, а медианная зарплата составила 30 тыс. грн.

На каких рабочих должностях предлагают самые высокие зарплаты

Рост интереса соискателей охватил не только складские и производственные вакансии, но и специальности, требующие технических навыков или опыта работы с оборудованием. В частности, количество откликов на вакансии подсобных рабочих увеличилось на 36%. Медианная зарплата таких работников в августе 2026 года составляла 30 тыс. грн.

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Помощники выполняют вспомогательные работы на строительных площадках, производстве, складах и других объектах. В зависимости от работодателя их обязанности могут включать подготовку материалов, перемещение грузов, уборку рабочих зон и помощь основным специалистам.

На 32% увеличилось количество откликов на вакансии машинистов экскаватора. При этом медианная зарплата таких специалистов составляла 50 тыс. грн, что заметно превышает оплату труда на многих других рабочих должностях, включенных в исследование.

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Работа машиниста экскаватора требует соответствующей подготовки, практических навыков и соблюдения требований безопасности. Такие работники привлекаются к строительству, земляным работам, прокладке коммуникаций и другим инфраструктурным проектам. Также на 27% выросло количество откликов на вакансии операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Медианная зарплата составляла 35 тыс. грн.

В строительстве готовы платить до 55 тысяч гривен

Отдельную тенденцию аналитики зафиксировали в строительной отрасли. Кандидаты стали активнее откликаться на вакансии разнорабочих, монтажников и строителей. Наибольший рост среди указанных специальностей продемонстрировали разнорабочие – количество откликов увеличилось на 35%. Медианная зарплата для этой категории составила 30 тыс. грн.

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На вакансии монтажников кандидаты откликались на 31% чаще, чем годом ранее. При этом медианная зарплата достигла 47,5 тыс. грн. Монтажники могут работать с различными конструкциями, инженерными системами и оборудованием. В зависимости от специализации речь идет об установке металлоконструкций, вентиляции, электротехнического оборудования или других систем.

В то же время на 22% увеличилось количество откликов на вакансии строителей. Медианная зарплата этой категории работников составила 55 тыс. грн – один из самых высоких показателей среди приведенных в исследовании профессий.

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Рост активности соискателей в сфере строительства происходит на фоне кадрового дефицита, с которым сталкиваются украинские работодатели. Предприятиям нужны работники для выполнения строительных, ремонтных и монтажных работ, однако найти специалистов с соответствующей квалификацией не всегда просто.

Сколько платят на рабочих вакансиях в Украине

Профессия Изменение количества откликов за год Медианная зарплата Комплектовщик В 5 раз больше 31 500 грн Механик +97% 37 500 грн Сборщик +66% 30 000 грн Помощник +36% 30 000 грн Разнорабочий +35% 30 000 грн Машинист экскаватора +32% 50 000 грн Монтажник +31% 47 500 грн Оператор ЧПУ +27% 35 000 грн Строитель +22% 55 000 грн

Приведенные суммы являются медианными зарплатами по вакансиям, а не гарантированным доходом каждого работника. Медиана означает, что половина соответствующих зарплатных предложений находится выше указанного уровня, а половина – ниже.

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На какие еще вакансии украинцы стали откликаться в три раза чаще

Несмотря на значительный рост интереса к рабочим профессиям, изменения на рынке труда не ограничиваются производством и строительством. Аналитики OLX Робота установили, что сразу на трех должностях количество откликов за год увеличилось втрое.

Речь идет о копирайтерах, администраторах в розничной торговле и системных администраторах. Медианные зарплаты на этих должностях составили:

копирайтер – 20,3 тыс. грн;

администратор в розничной торговле – 25,7 тыс. грн;

системный администратор – 32,5 тыс. грн.

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Изменения коснулись также логистики, торговли, недвижимости, образования и медицины. В частности, на 65% выросло количество откликов на вакансии риэлторов. В сфере логистики и доставки на 42% увеличилось количество откликов на вакансии грузчиков.

В розничной торговле кандидаты на 38% чаще откликались на вакансии менеджеров по продажам. Кроме того, на 28% выросло количество откликов на вакансии товароведов. Положительная динамика зафиксирована и среди профессий, требующих специального образования и профессиональной подготовки. В частности, количество откликов на вакансии репетиторов увеличилось на 29%, фармацевтов – на 21%, а стоматологов – на 19%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год существенно выросли зарплаты по ряду профессий. Больше всего – у альпинистов: средняя зарплата по этой вакансии увеличилась на 80% и достигла 67,5 тыс. грн. Вместе с тем общий показатель средней зарплаты за этот период вырос на 16% до 30,5 тыс. грн.