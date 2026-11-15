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За старую гривню заплатят почти 40 тысяч: какого года должна быть монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
228
Монета 1 гривня - иллюстрация
За старую гривню заплатят почти 40 тысяч. Источник: Фотобанк НБУ

На некоторых старых 1-гривневых монетахукраинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

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Такая 1 гривня стоит больших денег

Такая 1 гривня стоит больших денег. Источник: "Монеты-ягодки"

Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты также отличает гладкий гурт.

Такую монету украинцы могут дорого продать

Такую монету украинцы могут дорого продать. Источник: "Монеты-ягодки"

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
  • Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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НумизматикаУкраинамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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