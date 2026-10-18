За каждого ребенка будут снижать процентную ставку по ипотеке: в Украине изменили условия программы єОселя

В Украине ввели новую модель программы єОселя для молодых семей, согласно которой после рождения или усыновления каждого ребенка процентная ставка по ипотеке будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1% годовых. Также семьям разрешат приобретать жилье площадью и стоимостью на 40% больше установленных нормативов, однако разницу придется оплачивать за свой счет, а точные сроки введения новых условий пока не объявлены.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, обновление программы должно помочь молодым семьям приобрести жилье с учетом будущего пополнения семьи и постепенно снижать кредитную нагрузку после рождения детей.

Как изменятся процентные ставки по программе єОселя

Главной особенностью новой модели станет поэтапное изменение процентной ставки в зависимости от того, сколько времени семья выплачивает ипотеку. В течение первых трех лет кредитования базовая ставка составит 7% годовых – это самый низкий начальный уровень, предусмотренный новой моделью.

Начиная с четвертого года ставка будет расти до 10% годовых и останется на этом уровне до окончания десятого года кредитования. С одиннадцатого года базовая ставка составит уже 12% годовых. Таким образом , если семья оформляет ипотеку на 20 лет, ее условия будут меняться как минимум дважды в течение срока кредитования.

Отмечается, что это важно учитывать при планировании семейного бюджета. Ведь платеж, который является посильным в первые годы, может вырасти после перехода к следующему периоду, если к этому времени не произойдет снижение ставки благодаря рождению или усыновлению детей. В то же время фактический размер ежемесячного платежа будет зависеть не только от процентной ставки, но и от суммы кредита, срока погашения, размера первоначального взноса и условий банковского договора.

РЕКЛАМА

Минус 2% за каждого ребенка: как будет работать новая льгота

Самое существенное нововведение касается семей, в которых после оформления ипотеки родится или будет усыновлен ребенок. За каждого такого ребенка процентную ставку по кредиту будут снижать на 2 процентных пункта.

Например, если семья выплачивает ипотеку под 7% годовых, после рождения первого ребенка ставка снизится до 5%. Если впоследствии в семье появится второй ребенок, ставка снизится еще на два пункта – до 3% годовых. После рождения третьего ребенка ставка в данном примере составит уже 1%.

Главные истории дня

В то же время предусмотрен нижний предел: процентная ставка не может быть ниже 0,1% годовых. То есть даже если количество детей дает право на большее снижение, ипотека не станет полностью беспроцентной. Важно, что льгота касается именно детей, родившихся или усыновленных после получения кредита.

Если на момент оформления ипотеки семья уже воспитывает одного или нескольких детей, из приведенного сообщения не следует, что за них автоматически снизят начальную ставку. Таким образом, новая модель предусматривает дополнительную поддержку именно после изменения состава семьи в период погашения кредита.

РЕКЛАМА

Какой будет ставка после рождения одного, двух или трех детей

Снижение процентной ставки будет применяться к базовым ставкам, установленным для соответствующего периода кредитования. Например, если после оформления ипотеки в семье родился один ребенок, ставка по общему правилу составит 5% в течение первых трех лет, 8% – с четвертого по десятый год и 10% – начиная с одиннадцатого года.

Если после получения кредита родились или были усыновлены двое детей, соответствующие ставки снизятся до 3%, 6% и 8% годовых. Для семьи, в которой после оформления ипотеки появились трое детей, ставки составят 1%, 4% и 6% соответственно.

РЕКЛАМА

Снижение процентной ставки на два пункта может заметно повлиять на сумму ежемесячного платежа, особенно если у семьи еще есть значительная задолженность перед банком. В качестве примера можно рассмотреть условный кредит на 2 млн грн сроком на 20 лет.

По аннуитетной схеме погашения, когда ежемесячные платежи одинаковы в течение всего периода с неизменной ставкой, при ставке 7% годовых платеж составит примерно 15,5 тыс. грн в месяц. Если ставку снизить до 5% годовых при тех же исходных условиях, расчетный платеж составит около 13,2 тыс. грн.

РЕКЛАМА

Таким образом, разница составит примерно 2,3 тыс. грн в месяц, или более 27 тыс. грн в годовом исчислении. Если же ставку снизить до 3% годовых, условный ежемесячный платеж составит примерно 11,1 тыс. грн. В таком случае разница по сравнению с кредитом под 7% составила бы около 4,4 тыс. грн ежемесячно.

Молодым семьям разрешат приобретать жилье на 40% больше, чем предусмотрено нормативами

Еще одно важное изменение касается требований к недвижимости, которую можно приобрести в рамках государственной программы. Ранее участники программы єОселі должны были ориентироваться на установленные нормативы площади и стоимости жилья. Отмечается, что это могло ограничивать выбор квартир для семей, которые планируют рождение детей и хотят сразу приобрести более просторное жилье.

РЕКЛАМА

Новая модель предусматривает возможность превышения нормативных параметров площади и стоимости жилья до 40%. Например, если для определенной семьи нормативная площадь составляет 60 кв. м, новые условия позволят рассматривать недвижимость площадью до 84 кв. м. Если же нормативная стоимость объекта составляет 2 млн грн, допустимая цена при превышении на 40% может достигать 2,8 млн грн.

Однако эти примеры не означают, что государство профинансирует всю дополнительную площадь или полную стоимость более дорогого жилья. По новым правилам разницу сверх установленных нормативов покупатели должны покрыть собственными средствами.

РЕКЛАМА

Какое жилье можно будет купить по новым условиям

Расширение допустимой площади коснется не всей недвижимости. Правительство предусмотрело ограничения по возрасту домов, в которых молодые семьи смогут приобретать более просторное жилье. В частности, речь идет о новостройках и объектах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Таким образом, приобрести квартиру или дом с превышением нормативной площади на 40% можно будет только при условии соответствия недвижимости этим требованиям. Например, если семья хочет купить квартиру в относительно новом жилом комплексе, введенном в эксплуатацию два года назад, она потенциально сможет воспользоваться расширенными нормативами.

РЕКЛАМА

Зато для квартиры в доме, построенном несколько десятилетий назад, такая возможность по объявленным условиям не предусмотрена. В то же время это не означает полного запрета на покупку более старого жилья по программе єОселя. Речь идет именно о специальном послаблении в отношении превышения площади и стоимости для молодых семей.

Возможность приобрести более дорогое жилье напрямую повлияет на сумму собственных средств, которые семья должна подготовить перед оформлением кредита. Ведь если стоимость квартиры превышает норматив, разницу необходимо покрыть самостоятельно.

РЕКЛАМА

Например, семья выбирает жилье за 2,8 млн грн, хотя нормативная стоимость для соответствующего расчета составляет 2 млн грн. В таком случае дополнительные 800 тыс. грн не будут покрываться льготным кредитованием в рамках объявленного правила. Кроме того, покупателю необходимо учитывать стандартный первоначальный взнос, банковские и сопутствующие расходы на оформление недвижимости.

Поэтому разрешение покупать жилье на 40% дороже не означает, что семья автоматически получит на 40% большую сумму ипотечного кредита. Наоборот, для приобретения более просторной квартиры может потребоваться значительно больший объем собственных сбережений.

РЕКЛАМА

Проверки заемщиков станут более строгими

Параллельно с расширением возможностей для молодых семей правительство объявило об усовершенствовании проверки имущественного положения участников программы. Цель таких изменений – предотвратить злоупотребления и обеспечить предоставление государственной поддержки тем гражданам, которые действительно соответствуют требованиям программы єОселя.

В частности, при оформлении государственной ипотеки важное значение имеют наличие другой недвижимости, финансовое положение заемщика и соответствие условиям участия в программе. Усиление контроля должно помочь избежать ситуаций, когда льготным кредитованием пользуются лица, не имеющие на это права.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт – без него проводить какие-либо юридические действия с жильем будет невозможно. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т. д.