С украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого банка нужно проверить счета

Со вчерашнего дня (1 ноября 2026 года) Ощадбанк ввел плату в размере 150 грн за обслуживание неактивных текущих счетов без платежных карт. Речь идет о счетах, которыми люди долгое время не пользовались, но которые остались открытыми в банке. Новый тариф автоматически не распространяется на все пенсионные и зарплатные карты, поэтому клиентам стоит проверить свои счета и уточнить, касаются ли их изменения.

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Об этом говорится в официальной информации на сайте банка. Соответствующее решение принял продуктовый комитет, а новые условия касаются тарифов на обслуживание текущих счетов без карты, утвержденных постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 с изменениями и дополнениями.

За какие счета Ощадбанк будет списывать 150 грн

Новый тариф предусматривает увеличение стоимости обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн. Таким образом, клиенты, которые оставили такие счета открытыми и долгое время ими не пользуются, могут столкнуться со списанием средств за банковское обслуживание.

Важно, что речь идет не об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок. Нововведение касается отдельной категории текущих счетов, к которым не привязана платежная карта.

Такие счета могут открываться для получения отдельных переводов, хранения средств или проведения определенных банковских операций. В некоторых случаях клиент открывает счет для конкретной цели, после чего перестает им пользоваться. При этом счет остается активным с юридической точки зрения, то есть не закрывается автоматически.

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Именно в такой ситуации может возникнуть необходимость оплачивать его дальнейшее обслуживание. Если владелец не следит за счетом, он рискует потерять часть остатка из-за комиссий.

Какие счета считаются неактивными

Неактивный банковский счет – это счет, по которому в течение определенного периода не проводились операции, учитываемые банком для определения активности. Например, клиент мог открыть текущий счет для получения разового перевода. После поступления средств он больше не совершал платежей, не пополнял счет и не использовал его для других операций. При этом счет остался открытым, а банк продолжил его обслуживать.

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Подобная ситуация может возникнуть и тогда, когда человек открыл счет для оплаты определенной услуги, но впоследствии изменил способ расчетов или начал пользоваться другим банковским продуктом. В результате клиент может даже забыть о существовании такого счета. Однако отсутствие регулярных операций не означает, что банковское обслуживание прекращается.

В то же время "Ощадбанк" в сообщении об изменении тарифов не уточнил, какие именно транзакции считаются достаточными для подтверждения активности счета и за какой период оценивается отсутствие операций. Поэтому не стоит самостоятельно предполагать, что любое пополнение или перевод автоматически позволит избежать нового тарифа. Критерии необходимо уточнять непосредственно в финансовом учреждении.

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Будут ли автоматически списывать 150 грн

Введение нового тарифа означает, что обслуживание неактивных счетов без карт станет платным на новых условиях. Однако в сообщении Ощадбанка не приведены все детали механизма взимания комиссии. В частности, не уточняется, с какой периодичностью будут списывать 150 грн, будет ли это разовая плата или регулярная комиссия, а также что произойдет, если на счете недостаточно средств.

Отдельно стоит выяснить, может ли при таких условиях возникнуть задолженность перед банком. При недостаточном остатке порядок применения тарифа будет зависеть от соответствующих условий обслуживания.

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Чтобы избежать непредвиденных расходов, клиентам стоит обратиться в Ощадбанк и уточнить, подпадает ли их счет под новые правила. Также целесообразно узнать, как именно начисляется плата и можно ли прекратить обслуживание счета, который больше не нужен.

Касаются ли новые правила пенсионных и зарплатных карт

Повышение тарифа до 150 грн не означает, что Ощадбанк начнет списывать такую сумму со всех своих клиентов. В сообщении финансового учреждения четко говорится об обслуживании неактивных текущих счетов без платежной карты. Следовательно, владельцам пенсионных, зарплатных и других карточных счетов не стоит автоматически считать, что нововведение коснется и их.

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Для карточных продуктов могут действовать отдельные тарифные пакеты, предусматривающие другие условия обслуживания. Соответственно, наличие карты Ощадбанка само по себе не является основанием для списания 150 грн по новому тарифу.

В то же время клиентам, у которых есть несколько счетов в банке, стоит проверить, не остались ли среди них давно не использовавшиеся текущие счета без карт. Особенно это актуально для тех, кто открывал счета для разовых операций, получения переводов или других нужд, которые со временем утратили актуальность.

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