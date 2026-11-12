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Из этой страны ЕС за месяц "сбежали" 80 тыс. украинских беженцев: куда едут чаще всего

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
288
Правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.
Количество украинских беженцев в Польше резко сократилось. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

Тенденция к сокращению числа украинских беженцев в Польше, которая наблюдается на протяжении всего 2026 года, достигла своего апогея. В результате в сентябре число украинцев с временной защитой в стране уменьшилось более чем на 80 тыс. человек. В то же время, в Германии, Румынии и Италии их стало больше.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. Численность украинцев, получивших специальный статус в Польше, непрерывно сокращается с июня, а с начала года их стало меньше на 110,7 тыс. человек, или на 11%.

Украинцы в Польше: все ли "сбегают"

Всего по состоянию на 30 сентября в Польше было зарегистрировано 858 545 беженцев из Украины, что делает ее второй среди стран Евросоюза по этому показателю. Больше приняла только Германия – 1,3 млн. Таким образом, эти две страны предоставили убежище половине всех украинцев в связи с полномасштабной российской агрессией.

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Количество беженцев из Украины в ЕС

Количество беженцев из Украины в ЕС. Источник: Евростат

Кроме того, Польша остается среди стран с наибольшим количеством лиц с временной защитой в расчете на тысячу местных жителей – здесь этот показатель достигает 23,6, тогда как средний показатель по ЕС – 9,7. Больше только в Чехии (35,9), Словакии (28,0), Кипре (27,4), Лихтенштейне (24,6).

В то же время важно подчеркнуть, что отъезд – не единственная причина сокращения числа украинцев с временной защитой. Часть из них перешла на стандартные разрешения на временное проживание, кроме того, из польских реестров удалили неактивные учетные записи, которые по тем или иным причинам там сохранялись. Впрочем, трудно отрицать, как влияет на ситуацию рост антиукраинских настроений среди поляков.

Какая ситуация с беженцами в ЕС

Изменения в Польше повлияли на статистическую картину в Евросоюзе в целом. Так, в конце сентября там было зарегистрировано 4,37 млн беженцев из Украины, что на 61 тыс., или 1,4%, меньше, чем было в августе.

Кроме Польши, украинцев с временной защитой стало меньше в Чехии (на 6,6 тыс. человек), тогда как в остальных странах их стало больше. Наиболее существенно – в таких странах, как:

  • Германия – на 5,5 тыс.;
  • Румыния – на 3,9 тыс.;
  • Италия – на 2,5 тыс.

В демографическом разрезе граждане Украины составляют 98,5% всех лиц с временной защитой в ЕС. Из них:

  • женщин – 44,1%;
  • мужчин – 27,9%;
  • несовершеннолетних – 28,0%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле 2026 года к беженцам в Германии применили почти 40 тысяч новых санкций, причем примерно в 85% случаев – за пропущенные встречи в центрах занятости. За повторную неявку без уважительной причины выплаты могут сократить на 30%, однако первый пропущенный прием финансового наказания не предусматривает.

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