Материальная поддержка родных во время войны в 2026 году стала для многих украинцев обычным делом. Но с некоторых таких транзакций придется уплатить налоги. В этом случае важно, чем является денежный перевод – подарком, займом, возвратом долга или компенсацией расходов.

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Об этом сообщает "Судово-юридична газета". Эксперты отмечают – если под видом помощи человек фактически получает оплату за товары, услуги или аренду, это относится к категории налогооблагаемых доходов.

Кто может дарить деньги без налогов

Согласно Налоговому кодексу, к подаркам от некоторых категорий родственников, являющихся налоговыми резидентами Украины, применяется нулевая ставка НДФЛ, а также не взимается военный сбор. К ним относятся лица:

первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные);

(родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные); второй степени родства (родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки).

Общая ставка налогообложения подарков от остальных родственников – налоговых резидентов составляет 10% (5% НДФЛ и 5% военного сбора). Кроме того, для подарков от физических лиц – нерезидентов действует ставка 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора) – даже если деньги отправляют родственники первой или второй степени родства

Облагаются ли налогом регулярные переводы

Само по себе ежемесячное получение денег не создает налогового обязательства. Например, если родители регулярно переводят совершеннолетнему ребенку средства на аренду жилья и повседневные нужды, это может быть семейной помощью или подарком. При условии, что обе стороны являются резидентами Украины, налог не уплачивается.

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Так же не облагаются автоматически налогом возврат займа, перевод собственных средств между счетами и компенсация общих расходов супругов. Однако если под видом семейной помощи человек фактически получает оплату за товары, услуги или аренду, такие поступления могут признать налогооблагаемым доходом.

Подарок, заем и переводы из-за границы

Подарок предполагает безвозмездную передачу денег, но если получатель обязан вернуть сумму, речь идет о займе. Возврат основной суммы долга не является новым облагаемым налогом доходом, однако для таких операций стоит заключать письменный договор и хранить подтверждения переводов.

Главные истории дня

Для международных платежей важно не место пребывания отправителя, а его налоговое резидентство. Именно поэтому в случаях, когда, например, один из родителей является резидентом, а ребенок – нет, общая налоговая нагрузка составит 23%. Но сам факт проживания за границей или использования иностранного банковского счета автоматически не определяет налоговое резидентство.

Какие документы стоит хранить

Банк может попросить объяснить происхождение средств, если операции не соответствуют обычному финансовому профилю клиента или имеют признаки риска, но это не означает автоматического нарушения или возникновения налогового обязательства. Чтобы подтвердить основание перевода, стоит хранить:

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банковские выписки;

документы о родстве;

договоры дарения;

займы и подтверждение возврата долга.

Стоит учитывать и требования Гражданского кодекса, согласно которому договор дарения валютных ценностей на сумму свыше 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан должен быть письменным и нотариально удостоверенным.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 августа 2026 года в Украине введены новые ограничения на денежные переводы, которые осуществляются без подтверждающих документов. Эти лимиты коснутся не всех, а только части предпринимателей: вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц. Стоит понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остались на прежнем уровне.