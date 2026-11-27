В проекте госбюджета Украины на 2027 год минимальную зарплату предлагают установить на уровне 9 546 грн в месяц. Это на 2 570,21 грн меньше фактического прожиточного минимума для трудоспособного лица с учетом обязательных платежей, который составляет 12 116,21 грн.

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Минимальную зарплату устанавливают в месячном и почасовом размерах, поэтому для расчета имеет значение, как оплачивают работу. Как пересмотр минимальной зарплаты повлияет на выплаты работникам, пишет OBOZ.UA.

Какие суммы заложены в проект бюджета

В проекте госбюджета-2027 (№ 16000) предусмотрена минимальная зарплата 9 546 грн в месяц. Почасовая минимальная заработная плата составляет 57,50 грн в час.

В 2026 году минимальная зарплата составляла 8 647 грн в месяц. Запланированное повышение по сравнению с этой суммой составляет 899 грн, или 10,4%

В то же время сумма за месяц меньше фактического прожиточного минимума, поэтому те, кто получает "минималку", останутся за чертой бедности. Этот показатель определили по ценам сентября 2026 года: он отражает стоимость базовых потребностей и для трудоспособных лиц с учетом обязательных платежей составляет 12 116,21 грн.

Законодательный минимум применяют к начисленной зарплате. Сумма, которую работник получает на руки, будет меньше после удержания налогов и сборов:

718,28 грн НДФЛ (18%);

477,3 грн военного сбора (5%).

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Она составит 7 350,42 грн.

Повышение минимальной зарплаты не означает, что все работники получат одинаковую надбавку. Если работнику уже начисляют больше нового минимума, сам пересмотр нижней границы не обязывает работодателя повышать ему зарплату.

Должностной оклад – лишь одна из составляющих зарплаты. Чтобы определить, нужна ли доплата до минимума, работодатель учитывает оклад и другие выплаты, которые по закону засчитываются в минимальную зарплату. Доплаты за работу ночью и сверхурочно в эту сумму не включают.

При неполном рабочем времени минимальную гарантию рассчитывают пропорционально выполненной норме. Например, если работник отработал половину месячной нормы, его начисления сравнивают с половиной месячной минимальной зарплаты.

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