Ездят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники

Украинские чиновники не могут выезжать за границу на отдых во время военного положения. Пожалуй, единственный способ навестить семью в ЕС или провести неделю на Кипре — отправиться в служебную командировку.

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OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которой расскажет о том, в какие командировки выезжали украинские чиновники и кто провел за границей больше всего времени. В первой статье читайте о том, кто из чиновников больше всего любит учиться и какое ведомство пытается скрыть поездки за границу.

Куда выезжали украинские чиновники: кто провел за границей почти два месяца

Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская летом в зарубежные командировки не ездила. Однако у чиновницы был насыщенный май. С 19 по 22 мая она находилась в Брюсселе на ежегодной встрече Международного совета аудиторов НАТО, а с 23 по 27 мая была в Риме на заседании руководящего совета EUROSAI.

Таким образом, поездка Пищанской за границу затянулась с 19 по 27 мая. В следующий раз Пищанская уехала за границу уже 8 сентября и всего на три дня. В Румынии чиновница посетила конференцию, посвященную прозрачности и подотчетности оборонных расходов. Всего на командировку Пищанской из бюджета было потрачено 174,7 тыс. грн.

Кстати, член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк также с 22 по 27 мая находилась в Риме на заседании Руководящего совета EUROSAI. Эта поездка обошлась в 92,8 тыс. грн. Что интересно, на официальном сайте Счетной палаты указано, что заседание Руководящего совета проходило 25 и 26 мая. Еще несколько дней могла занять дорога.

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EUROSAI (Европейская организация высших органов финансового контроля или аудита) – это европейская межправительственная организация, объединяющая высшие органы государственного аудита/финансового контроля европейских стран и являющаяся одной из семи региональных организаций INTOSAI (Международной организации высших органов финансового контроля).

Главные истории дня

НАЗК в ответ на запрос OBOZ.UA предоставило копии приказов о командировках председателя Виктора Павлущика. Нам предоставили данные по состоянию на 30 сентября. На тот момент в году прошло 196 рабочих дней. При этом почти два месяца Павлущик провел в зарубежных командировках.

Примерно каждый третий рабочий день председатель НАЗК проводит за границей. Самая длительная его командировка в этом году длилась 9 дней. 21 марта он выехал из Киева в Варшаву, с 22 по 26 марта находился в Париже, с 26 по 28 марта совершил переезд в Варшаву, а затем – снова в Киев. В Париже глава НАЗК представлял Украину в Группе государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO).

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В целом глава НАЗК в январе побывал во Франции и Австрии, в феврале – в США, в марте – во Франции и Литве, в апреле – в Литве, Польше и Бельгии, в мае – в Австрии, в июне – в Польше и Люксембурге, в сентябре – в Литве и Португалии. В целом, как подсчитал OBOZ.UA, Павлущик находился в зарубежных командировках около 60 дней по состоянию на конец сентября. Все приказы о командировках он подписывал собственноручно, а также оставлял за собой "контроль за выполнением приказа".

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Среди руководства Нацполициичаще всего в зарубежные командировки ездит директор Департамента международного полицейского сотрудничества Зураб Адеишвили. Такие поездки – часть его должностных обязанностей. Адеишвили – близкий соратник Михаила Саакашвили, бывший министр юстиции Грузии.

В этом году Адеишвили успел побывать в Нидерландах, Испании, Франции, Бельгии и США. Начальник Департамента главной инспекции и соблюдения прав человека Руслан Горяченко совершил всего две командировки за год. С 19 по 25 апреля он находился в командировке на Кипре (Лимассол). Цель поездки – участие в Конгрессе Европейской конфедерации полиции (EuroCOP).

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Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера в этом году неделю обучался OSINT. У него было семь дней командировки (с учетом дороги) в Словацкую Республику. Чиновник проходил обучение на тренинге "Основы сбора, анализа и использования информации из открытых источников (OSINT FOUNDATIONS)".

Дегнера воспользовался возможностью обучаться за рубежом также летом. С 19 по 28 июня он прошел учебную программу "Инспекция труда нового поколения: цифровые трансформации для соблюдения трудовых стандартов" в Италии (г. Турин). Из десятков чиновников, приказы о командировках которых изучил OBOZ.UA, Дегнер – наиболее открыт к обучению.

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Верховная Рада отказалась раскрывать информацию о командировках: OBOZ.UA подал иск в суд

Абсолютное большинство органов государственной власти в ответ на запросы предоставили перечень приказов о командировках как руководства, так и других сотрудников. Зато Аппарат Верховной Рады отказался предоставлять такую информацию.

Сначала чиновники указали, что у них нет собранной и подготовленной информации, а закон сформулирован так, что они обязаны в ответ на запрос предоставлять только те данные, которые уже подготовлены. Тогда OBOZ.UA направил просьбу предоставить приказы о командировках. Такие приказы предоставили в других органах власти, однако в Аппарате Верховной Рады отказались раскрывать информацию. На этотраз в ведомстве отметили, что во время действия военного положения информация о прошлых командировках народных депутатов является служебной и не подлежит разглашению.

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"В связи с действием в Украине военного положения сведения о служебных командировках народных депутатов Украины отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины, органах Верховной Рады Украины и Аппарате Верховной Рады Украины", – говорится в ответе ведомства на запрос OBOZ.UA. При этом по закону органы власти не имеют права дополнительно ограничивать доступ к информации, кроме случаев, предусмотренных законом. В противном случае любую публичную информацию можно определить как служебную с помощью внутренних документов и скрыть от общественности. Такой подход не соответствует принципам открытости.

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Поэтому мы подали иск в Киевский окружной административный суд с требованием обязать чиновников ВРУ раскрыть данные. Отметим, что во время полномасштабной войны ряд чиновников, а также народные депутаты, имеют возможность выезжать за границу исключительно в служебных целях. Часто этой возможностью злоупотребляют. Поездку за границу якобы с рабочей целью на самом деле совершают ради отдыха, тратя на это не только рабочее время, но и средства налогоплательщиков.

Вскоре мы расскажем о том, кто из чиновников чаще всего ездит в командировки на Кипр и в Грецию. Продолжение следует…

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