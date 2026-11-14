Какую пенсию получают украинцы с минималкой: сумма удивит

Украинцы, которые в течение трудовой жизни официально получали минимальную зарплату, могут рассчитывать на сравнительно небольшую пенсию. Даже при наличии 35 лет страхового стажа ее расчетный размер может составлять всего около 3 тыс. грн. В то же время фактические выплаты будут больше благодаря установленным государством доплатам. Например, неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет с полным стажем сейчас гарантировано не менее 4213 грн.

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Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA на основании действующей пенсионной формулы и показателей Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Размер будущей пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от того, какую зарплату человек официально получал по сравнению со средней по стране.

Какой будет пенсия с минимальной зарплаты

В 2026 году минимальная зарплата в Украине составляет 8647 грн. При этом для назначения новых пенсий используют средний показатель зарплаты за 2023–2025 годы – 17 482,87 грн. Именно такую сумму приводит Пенсионный фонд.

Однако это не означает, что для расчета достаточно разделить сегодняшнюю минимальную зарплату на среднюю за предыдущие три года. На самом деле для каждого месяца работы определяется индивидуальный коэффициент: официальную зарплату человека сравнивают со средней зарплатой в Украине за соответствующий месяц.

Затем полученные коэффициенты усредняют.

Для примера рассмотрим украинца, который на протяжении трудовой жизни получал низкую официальную зарплату, а его средний индивидуальный коэффициент составляет 0,5. Это условный показатель для расчета, а не установленный коэффициент для всех работников с минимальной зарплатой.

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По действующей формуле результаты будут такими:

30 лет стажа – 2622 грн;

35 лет стажа – 3059 грн;

40 лет стажа – 3497 грн.

Таким образом, даже 40 лет работы не гарантируют высокой пенсии, если официальный заработок в течение жизни был низким.

Важно, что указанные суммы – расчетный размер пенсии по основной формуле, без государственных доплат и дополнительных гарантий. Фактически человек может получать больше.

Почему пенсионерам будут платить больше расчетной суммы

С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2595 грн. Однако для разных категорий пенсионеров действуют дополнительные гарантии.

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В частности, для неработающих украинцев в возрасте от 65 лет, имеющих не менее 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин, законодательство предусматривает минимальную пенсию на уровне 40% минимальной зарплаты.

В 2026 году это 3458,80 грн.

Однако после мартовской индексации правительство установило для этой категории еще более высокую гарантированную пенсионную выплату – 4213 грн.

Поэтому, например, мужчина, который выходит на пенсию в 65 лет с 35 годами стажа и имеет расчетную пенсию 3059 грн, при условии прекращения работы сможет получать как минимум 4213 грн.

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Разницу компенсируют за счет доплаты.

При этом для пенсионеров, которые продолжают работать, условия определения гарантированных минимальных выплат отличаются. Поэтому одинаковые показатели стажа и заработка не всегда означают одинаковую сумму пенсии на руки.

Почему минимальная зарплата приводит к небольшой пенсии

Пенсионная формула в Украине построена таким образом, что каждый год страхового стажа по общему правилу дает 1% от заработка, определенного для человека для расчета пенсии.

Например, 35 лет стажа означают коэффициент 0,35. Если зарплата человека в течение трудовой жизни была вдвое ниже средней, его индивидуальный коэффициент составит 0,5.

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Для назначения пенсии в 2026 году расчет будет выглядеть так:

17 482,87 × 0,5 × 0,35 = 3059,50 грн.

Отсюда и возникает ситуация, когда человек может проработать десятилетия, однако получить расчетную пенсию, которая лишь немного превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

При этом для работников, которые официально получали значительно более высокие зарплаты, результат будет совсем иным даже при одинаковом стаже.

Именно поэтому важное значение имеет официальная зарплата, с которой работодатель платит единый социальный взнос. Заработки в конвертах не учитываются при определении индивидуального коэффициента зарплаты.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало поправки к Закону о гражданстве, которые усложнят процедуру натурализации граждан Украины. В частности, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.