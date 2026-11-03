Какие доллары недействительны в 2026 году: эти купюры не примут на обмен

В 2026 году в Украине нет недействительных долларов только из-за года выпуска – обменники и банки должны принимать даже старые 100-долларовые купюры без синей защитной ленты. Отказать в обычном обмене могут из-за подделки или значительных повреждений, а на отказ только из-за "старого" дизайна или занижения курса можно пожаловаться в Национальный банк Украины (НБУ).

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Об этом говорится в сообщении одного из государственных банков. Сейчас в Украине нет запрета на обмен американских долларов определенного года выпуска. Все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством.

Отмечается, что это касается как современных купюр с новыми элементами защиты, так и старых банкнот, дизайн которых заметно отличается от нынешнего. В частности, законными остаются:

доллары, выпущенные до 1996 года;

банкноты образца 1996 года;

старые 100-долларовые купюры без синей защитной 3D-ленты, которые выпускались до 2013 года;

банкноты других предыдущих серий, которые соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США.

То есть само по себе отсутствие современных элементов дизайна не означает, что деньги утратили силу. Например, старая 100-долларовая купюра без синей ленты не становится недействительной только потому, что ее сложнее отличить от подделки без проверки защитных элементов.

В ПриватБанке также подчеркивали, что в США старые доллары не изымали из обращения, а юридической разницы между подлинными банкнотами разных годов выпуска нет. Поэтому паника вокруг так называемых "старых" долларов может быть выгодна тем, кто пытается обменять их по заниженному курсу.

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Могут ли отказать в обмене старых долларов

Национальный банк Украины неоднократно объяснял, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска иностранных банкнот, если они остаются законным платежным средством в стране происхождения. Соответственно, банк или обменный пункт не может отказать клиенту только потому, что он принес доллары старого образца. Также не допускается установление менее выгодного курса исключительно из-за года выпуска купюры.

Однако важно различать действительность банкноты и ее физическое состояние. Даже настоящие доллары могут иметь настолько серьезные повреждения, что их не удастся принять при обычной валютно-обменной операции. Именно состояние купюры, а не ее возраст, может стать основанием для отказа в стандартном обмене.

Главные истории дня

Какие доллары могут не принять в 2026 году

Больше всего проблем возникает с банкнотами, имеющими существенные физические повреждения или признаки подделки. В таких случаях кассир имеет основания не проводить обычную операцию. В частности, отказать в обмене могут, если купюра:

разорвана на части или имеет значительные надрывы;

потеряла часть своих изображений, надписей или других элементов дизайна;

имеет поврежденные или отсутствующие элементы защиты;

изменила первоначальный цвет под воздействием химических веществ;

имеет значительные пятна, сильные загрязнения или следы гниения;

обгорела или существенно повреждена в результате контакта с влагой;

имеет другие дефекты, из-за которых невозможно должным образом установить ее подлинность.

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Отдельно проверяют банкноты с признаками подделки. Если возникают сомнения в подлинности доллара, его могут направить на соответствующую проверку. В таком случае вопрос решается не по году выпуска, а по результатам исследования банкноты.

При этом небольшие следы использования не означают, что купюра непригодна. Потертости, небольшие надрывы, мелкие надписи или штампы сами по себе не должны становиться причиной отказа в обмене настоящих долларов.

В 2023 году Национальный банк отменил отдельный перечень признаков незначительного износа иностранных банкнот. Отмечается, что это было сделано, в частности, чтобы прекратить практику произвольных отказов в приеме валюты из-за незначительных дефектов. Поэтому кассиры не могут самостоятельно придумывать дополнительные критерии и отказывать клиентам из-за обычных следов обращения.

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Что делать с поврежденными долларами

Если американская банкнота подлинная, но имеет значительные повреждения, ее не обязательно считать полностью утраченной. В некоторых случаях для таких купюр предусмотрена процедура инкассо.

Отмечается, что это специальная услуга, при которой банк или финансовое учреждение принимает поврежденную иностранную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена. Такая операция отличается от обычного обмена наличных: она может длиться дольше, а за ее проведение финансовое учреждение может взимать комиссию.

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Условия приема, сроки и стоимость инкассо стоит уточнять заранее в конкретном банке. Важно также учитывать, что не каждую поврежденную банкноту обязательно удастся обменять, окончательное решение зависит от ее состояния и возможности подтвердить подлинность.

Куда жаловаться, если не принимают старые доллары

Если банк или обменник отказывается принимать подлинную купюру только из-за года ее выпуска, клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. То же касается ситуаций, когда за старые доллары предлагают худший курс исключительно из-за их дизайна или серии.

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Сначала можно попросить сотрудника объяснить причину отказа и обратиться к руководству учреждения. Если вопрос не решается, жалобу в НБУ можно подать через официальный сайт регулятора в разделе защиты прав потребителей финансовых услуг.

Таким образом, в 2026 году украинцам не нужно спешить избавляться от долларов старого образца или соглашаться на невыгодный курс только из-за их внешнего вида. Подлинные банкноты остаются действительными независимо от года выпуска, а основанием для особого порядка обмена могут быть прежде всего значительные повреждения или сомнения в подлинности купюры.

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В Украине нет запрета на обмен американских долларов определенного года выпуска. Все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством. Это касается как современных купюр с новыми элементами защиты, так и старых банкнот, дизайн которых заметно отличается от нынешнего. В частности, законными остаются:

доллары, выпущенные до 1996 года;

банкноты образца 1996 года;

старые 100-долларовые купюры без синей защитной 3D-ленты, которые выпускались до 2013 года;

банкноты других предыдущих серий, соответствующие требованиям Федеральной резервной системы США.

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То есть само по себе отсутствие современных элементов дизайна не означает, что деньги утратили силу. Например, старая 100-долларовая купюра без синей ленты не становится недействительной лишь потому, что ее сложнее отличить от подделки без проверки защитных элементов.

В ПриватБанке также подчеркивали, что в США старые доллары не изымали из обращения, а юридической разницы между подлинными банкнотами разных годов выпуска нет. Поэтому паника вокруг так называемых "старых" долларов может быть выгодна тем, кто пытается обменять их по заниженному курсу.

РЕКЛАМА

Могут ли отказать в обмене старых долларов

НБУ неоднократно объяснял, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска иностранных банкнот, если они остаются законным платежным средством в стране происхождения. Соответственно, банк или обменный пункт не может отказать клиенту только из-за того, что он принес доллары старого образца. Так же не допускается установление менее выгодного курса исключительно из-за года выпуска купюры.

Однако важно различать действительность банкноты и ее физическое состояние. Даже настоящие доллары могут иметь настолько значительные повреждения, что их не удастся принять при обычной валютно-обменной операции. Именно состояние купюры, а не ее возраст, может стать основанием для отказа в стандартном обмене.

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Какие доллары могут не принять в 2026 году

Больше всего проблем возникает с банкнотами, имеющими существенные физические повреждения или признаки подделки. В таких случаях кассир имеет основания не проводить обычную операцию. В частности, отказать в обмене могут, если купюра:

разорвана на части или имеет значительные надрывы;

утратила часть изображений, надписей или других элементов дизайна;

имеет поврежденные или отсутствующие элементы защиты;

изменила первоначальный цвет под воздействием химических веществ;

имеет значительные пятна, сильные загрязнения или следы гниения;

обгорела или существенно повреждена в результате контакта с влагой;

имеет другие дефекты, из-за которых невозможно надлежащим образом установить ее подлинность.

РЕКЛАМА

Отдельно проверяют банкноты с признаками подделки. Если возникают сомнения в подлинности доллара, его могут направить на соответствующую проверку. В таком случае вопрос решается не по году выпуска, а по результатам исследования банкноты.

В то же время небольшие следы использования не означают, что купюра непригодна. Потертости, незначительные надрывы, небольшие надписи или штампы сами по себе не должны становиться причиной отказа в обмене подлинных долларов.

В 2023 году Национальный банк отменил отдельный перечень признаков незначительного износа иностранных банкнот. Отмечается, что это было сделано, в частности, чтобы прекратить практику произвольных отказов в приеме валюты из-за незначительных дефектов. Поэтому кассиры не могут самостоятельно придумывать дополнительные критерии и отказывать клиентам из-за обычных следов обращения.

РЕКЛАМА

Что делать с поврежденными долларами

Если американская банкнота подлинная, но имеет значительные повреждения, ее не обязательно считать полностью потерянной. В некоторых случаях для таких купюр предусмотрена процедура инкассо. Это специальная услуга, при которой банк или финансовое учреждение принимает поврежденную иностранную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена.

Такая операция отличается от обычного обмена наличных: она может длиться дольше, а за ее проведение финансовое учреждение может взимать комиссию. Условия приема, сроки и стоимость инкассо стоит заранее уточнять в конкретном банке. Важно также учитывать, что не каждую поврежденную банкноту обязательно удастся обменять: окончательное решение зависит от ее состояния и возможности подтвердить подлинность.

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Если банк или обменник отказывается принимать подлинную купюру только из-за года ее выпуска, клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. То же касается ситуаций, когда за старые доллары предлагают менее выгодный курс исключительно из-за их дизайна или серии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн. Вечером же 2 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким образом, до конца недели не исключен рост доллара при покупке на фоне снижения при продаже.