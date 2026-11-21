В Украине банки и лицензированные обменные пункты обязаны принимать доллары старого образца, в частности 100-долларовые купюры серии 1996 года. Правило действует для банкнот любого номинала, если они остаются законным платежным средством в США, их подлинность подтвердили на кассе и у них нет значительных повреждений. Сильно поврежденные доллары можно сдать на инкассо – отдельную услугу, за которую взимают комиссию.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пункты 32 и 33 положения НБУ №1 запрещают банкам и обменным пунктам ограничивать обмен по году выпуска или номиналу. Поэтому требование принимать только новые 100-долларовые банкноты с синей защитной полосой противоречит правилам НБУ. Взимать дополнительную комиссию только из-за старого дизайна купюры также запрещено.

Потертость, небольшая печать, надпись, прокол или мелкое пятно сами по себе не являются основанием для отказа. Если оборудование подтвердило подлинность купюры, а ее состояние не имеет признаков значительного износа или повреждения, ее должны принять в обычном порядке.

За какие купюры могут отказать в обычном обмене

На инкассо принимают банкноты, имеющие хотя бы один из предусмотренных НБУ признаков значительного повреждения. Среди них – такие случаи.

Купюру порвали или разрезали на части.

Повреждены защитные элементы или стерты портрет либо обозначение номинала.

Бумага или изображение изменили первоначальный цвет.

Пятна занимают более половины площади купюры или банкнота имеет общее загрязнение.

Купюра обгорела, истлела или сильно пострадала от длительного воздействия влаги или химикатов.

На банкноте есть явный дефект печати.

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Инкассо доступно в банках и обменных пунктах, предоставляющих такую услугу. Комиссию и срок выплаты определяет учреждение. Возмещение могут выплатить при приеме купюры или после того, как его предоставит иностранный банк-корреспондент. Тарифы должны быть доступны клиентам для ознакомления.

Куда жаловаться, если старые доллары не приняли

Если кассир отказал из-за года выпуска или номинала купюры, НБУ советует сначала обратиться к руководству банка или компании, которой принадлежит обменник. Если учреждение не отреагирует, можно подать обращение в Нацбанк или позвонить в его контакт-центр по номеру 0 800 505 240.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в частности, физических лиц-предпринимателей, ФЛП) в украинских банках составляла 1,779 трлн грн. Это на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.