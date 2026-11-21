Какие доллары могут не принять в обменных пунктах и банках: что стоит знать
В Украине банки и лицензированные обменные пункты обязаны принимать доллары старого образца, в частности 100-долларовые купюры серии 1996 года. Правило действует для банкнот любого номинала, если они остаются законным платежным средством в США, их подлинность подтвердили на кассе и у них нет значительных повреждений. Сильно поврежденные доллары можно сдать на инкассо – отдельную услугу, за которую взимают комиссию.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пункты 32 и 33 положения НБУ №1 запрещают банкам и обменным пунктам ограничивать обмен по году выпуска или номиналу. Поэтому требование принимать только новые 100-долларовые банкноты с синей защитной полосой противоречит правилам НБУ. Взимать дополнительную комиссию только из-за старого дизайна купюры также запрещено.
Потертость, небольшая печать, надпись, прокол или мелкое пятно сами по себе не являются основанием для отказа. Если оборудование подтвердило подлинность купюры, а ее состояние не имеет признаков значительного износа или повреждения, ее должны принять в обычном порядке.
За какие купюры могут отказать в обычном обмене
На инкассо принимают банкноты, имеющие хотя бы один из предусмотренных НБУ признаков значительного повреждения. Среди них – такие случаи.
- Купюру порвали или разрезали на части.
- Повреждены защитные элементы или стерты портрет либо обозначение номинала.
- Бумага или изображение изменили первоначальный цвет.
- Пятна занимают более половины площади купюры или банкнота имеет общее загрязнение.
- Купюра обгорела, истлела или сильно пострадала от длительного воздействия влаги или химикатов.
- На банкноте есть явный дефект печати.
Инкассо доступно в банках и обменных пунктах, предоставляющих такую услугу. Комиссию и срок выплаты определяет учреждение. Возмещение могут выплатить при приеме купюры или после того, как его предоставит иностранный банк-корреспондент. Тарифы должны быть доступны клиентам для ознакомления.
Куда жаловаться, если старые доллары не приняли
Если кассир отказал из-за года выпуска или номинала купюры, НБУ советует сначала обратиться к руководству банка или компании, которой принадлежит обменник. Если учреждение не отреагирует, можно подать обращение в Нацбанк или позвонить в его контакт-центр по номеру 0 800 505 240.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в частности, физических лиц-предпринимателей, ФЛП) в украинских банках составляла 1,779 трлн грн. Это на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.