Как изменился размер пенсий в Украине в долларах за 20 лет: озвучены цифры

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсужденияТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсуждения"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местахИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: кому и как повысятЛе Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"В США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИВ США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснениеМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснение"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТОПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причинаПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причина
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как изменился размер пенсий в Украине в долларах за 20 лет: озвучены цифры

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
108
Пожилой мужчина в темной одежде сидит на скамейке с пакетом в руках, позади идут люди
Средний показатель не отражает выплаты, которые получает каждый украинский пенсионер. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

За последние 20 лет средняя пенсия в Украине выросла более чем в 15 раз – с 478 грн в 2006 году до 7288 грн в 2026-м. Однако если пересчитать выплаты в доллары, рост окажется значительно скромнее. За два десятилетия средняя пенсия увеличилась всего с 95 до 161 доллара в месяц, то есть примерно на 70%.

Как свидетельствуют расчеты OBOZ.UA на основании исторических статистических данных и информации Пенсионного фонда, в 2006 году средняя пенсия в конце года составляла 478,40 грн. По тогдашнему официальному курсу доллара (5,05 грн/$) это равнялось примерно 94,7 доллара.

По состоянию на 1 октября 2026 года, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия составляла уже 7287,81 грн. Если пересчитать эту сумму по официальному курсу НБУ на 13 ноября (45,3849 грн/$), получим примерно 160,6 доллара.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
20,7 т.
Купить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьи
20,7 т.
Купить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьи
Дарина ГерцеваДарина Герцева
876
Переселенцам перестали поступать деньги: как выяснить причину и вернуть выплаты
876
Переселенцам перестали поступать деньги: как выяснить причину и вернуть выплаты
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
14,7 т.
Пенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменили
14,7 т.
Пенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменили

Итак, за 20 лет средняя пенсия:

  • в гривнах выросла в 15,2 раза;
  • в долларах увеличилась примерно в 1,7 раза;
  • в долларовом эквиваленте стала больше лишь на 65,9 доллара в месяц.

При этом стоит учитывать, что и сам доллар за последние два десятилетия потерял часть своей покупательной способности из-за инфляции в США. Поэтому номинальный рост пенсий в долларах не означает, что украинские пенсионеры стали на 70% состоятельнее.

Кроме того, за этот период существенно изменились цены на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства и другие товары. Именно поэтому сравнение пенсий в долларовом эквиваленте не дает полной картины того, как изменился уровень жизни пожилых украинцев.

В то же время средняя пенсия не отражает выплаты каждому пенсионеру. Часть украинцев получает значительно меньше среднего показателя, тогда как высокие специальные пенсии влияют на общую статистику.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Похожие темы
Повышение зарплат и пенсийпенсииПенсионный фонд Украины (ПФУ)Украина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!