Как изменился размер пенсий в Украине в долларах за 20 лет: озвучены цифры

За последние 20 лет средняя пенсия в Украине выросла более чем в 15 раз – с 478 грн в 2006 году до 7288 грн в 2026-м. Однако если пересчитать выплаты в доллары, рост окажется значительно скромнее. За два десятилетия средняя пенсия увеличилась всего с 95 до 161 доллара в месяц, то есть примерно на 70%.

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Как свидетельствуют расчеты OBOZ.UA на основании исторических статистических данных и информации Пенсионного фонда, в 2006 году средняя пенсия в конце года составляла 478,40 грн. По тогдашнему официальному курсу доллара (5,05 грн/$) это равнялось примерно 94,7 доллара.

По состоянию на 1 октября 2026 года, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия составляла уже 7287,81 грн. Если пересчитать эту сумму по официальному курсу НБУ на 13 ноября (45,3849 грн/$), получим примерно 160,6 доллара.

Итак, за 20 лет средняя пенсия:

в гривнах выросла в 15,2 раза;

в долларах увеличилась примерно в 1,7 раза;

в долларовом эквиваленте стала больше лишь на 65,9 доллара в месяц.

При этом стоит учитывать, что и сам доллар за последние два десятилетия потерял часть своей покупательной способности из-за инфляции в США. Поэтому номинальный рост пенсий в долларах не означает, что украинские пенсионеры стали на 70% состоятельнее.

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Кроме того, за этот период существенно изменились цены на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства и другие товары. Именно поэтому сравнение пенсий в долларовом эквиваленте не дает полной картины того, как изменился уровень жизни пожилых украинцев.

В то же время средняя пенсия не отражает выплаты каждому пенсионеру. Часть украинцев получает значительно меньше среднего показателя, тогда как высокие специальные пенсии влияют на общую статистику.

Главные истории дня

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.