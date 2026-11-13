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Вывел $113 млн из своего банка: во Франции арестовали особняк экс-нардепа Жеваго

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
459
Константин Жеваго
Константин Жеваго. Источник: latifundist.com

Во Франции наложили арест на дом экс-депутата и украинского бизнесмена, находящегося под санкциями Константина Жеваго. Ограничение применили по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи в рамках расследования схемы с растратой $113 млн банка "Финансы и Кредит".

Речь идет о особняке стоимостью $40 млн в Париже. Как сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП), арест был наложен 9 ноября, о чем на следующий день подтвердили французские компетентные органы.

В ОГП отметили профессионализм, эффективное сотрудничество и существенную помощь в расследовании со стороны французских правоохранителей.

"Достигнутый результат подтверждает важность прочного международного партнерства в противодействии финансовым преступлениям и обеспечении неотвратимости правовых мер в отношении активов незаконного происхождения независимо от государственных границ", – отметили в генпрокуратуре.

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Как действовала схема

Константина Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в 2007-2015 годах, фактически контролируя более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", он в сговоре с должностными лицами банка организовал схему, в результате которой из банка было выведено 113 млн долларов:

  • средства банка, размещенные на счетах в иностранных банках, передали в залог под кредитную линию для подконтрольной Жеваго офшорной компании;
  • после невыполнения условий кредитных договоров деньги были списаны со счетов поручителя, которым выступал банк "Финансы и Кредит";
  • затем средства были легализованы через офшорные структуры и другие подконтрольные компании.

Учитывая ущерб, нанесенный интересам государства и вкладчиков банка, в 2019 году в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

  • частью 5 статьи 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;
  • частью 3 статьи 209 УК Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;
  • частью 3 статьи 27 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) – определяет лицо как организатора совершения уголовного правонарушения, эта статья сама по себе не устанавливает наказание, ее задача – определить роли, которые выполняли участники преступления, она действует как "классификатор" соучастников.

Также подозрения получили несколько топ-менеджеров банка. Кроме того, был наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, речь идет о:

  • $158 млн на счете в банке Швейцарии;
  • 49 компаниях-резидентах и их активах, переданных в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА);
  • корпоративных правах 19 компаний-нерезидентов, подконтрольных олигарху-беглецу.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

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