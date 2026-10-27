Выплаты в Украине на зиму-2027: какую помощь можно получить вместо "тысячи Зеленского"

Из-за перенаправления бюджетных средств на первоочередные нужды обороны и безопасности в Украине отменили или приостановили ряд сопутствующих финансовых и социальных инициатив – "Ветеранський спорт", "єПідтримки" и "Національний кешбек". Вместо этого продолжают действовать программы по адресной защите уязвимых слоев населения и энергетической устойчивости граждан, ОСМД и бизнеса.

Видео дня

Для удобства поиска инструментов помощи правительство запустило единую онлайн-платформу "єОпора". Там можно узнать, какая помощь предоставляется перед наступающей зимой 2026-2027 годов.

Выплата 19 400 грн для прифронтовых регионов

Программа предусматривает единовременную денежную помощь "Зимова підтримка". Средства выделяются на домохозяйство (независимо от количества жителей) для приобретения твердого топлива или покрытия зимних расходов.

Где действует

Донецкая;

Запорожская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Харьковская;

Сумская;

Николаевская;

Черниговская области.

Кто имеет право

Одинокие пенсионеры.

Лица с инвалидностью.

Многодетные семьи.

Матери-одиночки.

ВПЛ с выплатами на проживание.

Заявления принимаются до 30 октября 2026 года через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы или органы местного самоуправления (с выплатой средств до 30 ноября 2026 года).

Энергонезависимость многоквартирных домов ("СвітлоДім")

Программа предусматривает грантовую поддержку ОСМД, ЖСК и управляющих многоквартирными домами для приобретения автономных источников питания – генераторов, аккумуляторов и инверторов.

Условия:

гранты от 100 до 300 тыс. грн на дом;

на дом; собственное софинансирование – не более 10%;

на первом этапе программа действует в Киеве, Киевской и Харьковской областях, а затем ее планируют расширить на Сумскую и Днепропетровскую области.

Нулевые кредиты для малого бизнеса на энергооборудование

Программа предусматривает льготное кредитование под 0% годовых сроком до 3 лет для ФЛП и субъектов малого и микробизнеса. Средства можно направить на приобретение генерирующих установок, бензиновых и дизельных генераторов, а также аккумуляторных систем питания.

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Энергоэффективность и энергоподдержка

Интернет xPON

Государство и провайдеры стимулируют переход частных пользователей и ОСМД на энергонезависимые волоконно-оптические сети xPON. Такая технология позволяет сохранять доступ к интернету во время длительных блэкаутов – до 72 часов.

Льготное кредитование граждан

Программа "Энергоподдержка домов" предусматривает льготные кредиты до 600 тыс. грн под 0-7% годовых на установку тепловых насосов, солнечных панелей и аккумуляторов.

Базовые субсидии на ЖКУ и твердое топливо

На отопительный сезон сохраняется стандартный механизм назначения жилищных субсидий и льгот. В частности, предусмотрена единовременная выплата субсидии на приобретение сжиженного газа, дров и угля для домохозяйств с печным отоплением.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь – через Дію. Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. При этом размер такой выплаты не фиксирован: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4 500 грн.