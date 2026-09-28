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Выплаты украинцам могут сократиться: финансирование какой программы планируют сократить в 2,5 раза

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация - Национальный кэшбек
Правительство готовит новые правила для программы Национальный кэшбэк. Иллюстративное изображение
Источник: Getty Images
В рамках мер по жесткой экономии государственных расходов в Украине финансирование государственной программы "Национальный кэшбэк" может быть сокращено в 2,5 раза. Таким образом правительство рассчитывает сэкономить до 4 млрд грн в год.
Об этом в Forbes Ukraine рассказал министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. Он подтвердил, что Кабмин рассматривает возможность существенной трансформации государственных программ поддержки граждан и стимулирования спроса, но призвал не воспринимать вопрос социальных выплат исключительно через призму технократии или сухой экономии бюджета.
"Экономический рост во время войны невозможен без социальной устойчивости: люди должны чувствовать, что государство рядом в самый тяжелый период года. Это также экономический фактор — он влияет на то, остаются ли люди в стране и на легальном рынке труда", — резюмировал Александр Кравченко.
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Что планируют изменить

Министерство экономики сейчас активно обсуждает целесообразность продления и окончательный формат программы "Национальный кэшбэк". Главная идея потенциальной реформы — отказаться от массового покрытия в пользу точечной поддержки тех отраслей, которые больше всего страдают от конкуренции (в частности, речь идет о сырной и текстильной отраслях).
"Если решим продлить программу, она существенно изменится, будет более целенаправленно ориентирована на категории товаров, где наблюдается агрессивный импорт. Она может стать одним из инструментов поддержки местных производителей — среди примеров можно назвать текстиль, сыры и т. д.", — подчеркнул Кравченко.
В случае переформатирования программы по защите внутренних производителей от иностранного импорта её бюджет будет сокращён в 2,5 раза, что позволит высвободить до 4 млрд грн.

Новые правила "Зимней поддержки"

Изменения ждут и программу "Зимняя поддержка". Чиновники стремятся к тому, чтобы прямые бюджетные выплаты (в частности те, которые финансируются при участии международных партнеров) не просто подпитывали потребление, инфляцию или покупку импорта, а оставались внутри страны, поэтому для государственной программы определены следующие приоритеты:
  • эффективность и целенаправленность: средства должны направляться исключительно на украинские товары и услуги;
  • поддержка внутреннего рынка: бюджетные выплаты должны служить стимулом для отечественного бизнеса.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Раде зарегистрировали законопроект о свертывании программы "Национальный кэшбэк". А выделенные на неё, но неиспользованные бюджетные средства предлагают направить на прямую компенсацию предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов.
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