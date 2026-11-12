ВПЛ жалуются на проблемы с выплатами: как проверить, почему прекратили помощь

В социальных сетях внутренне перемещенные лица (ВПЛ) жалуются на задержки или прекращение выплат помощи на проживание, а также на отсутствие объяснений по поводу таких решений. Если деньги не поступили, ВПЛ стоит обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ), чтобы выяснить причину задержки, а если выплаты прекратили – проверить основания и при необходимости обжаловать решение, подав необходимые документы.

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Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения и поддержки ВПЛ Луганской ОГА. Согласно информации, особенно важно получить официальную информацию о причине такого решения, ведь без нее сложно понять, есть ли основания для обжалования.

Почему переселенцам могут не поступить деньги

Помощь на проживание внутренне перемещенным лицам назначают в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года №332. Получатели проходят проверку на соответствие установленным критериям, в частности в отношении имущественного положения, приобретения дорогостоящих активов и пребывания за пределами Украины.

Поэтому, если очередной платеж не поступил, важно прежде всего установить, обычная ли это задержка перечисления средств или по результатам верификации принято решение о прекращении либо непродлении помощи. К обстоятельствам, которые могут влиять на право получать выплаты, относятся:

приобретение автомобиля – в частности, проверяют приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет, с учетом предусмотренных законодательством исключений;

покупка недвижимости и других активов – значение могут иметь приобретение жилья, земельных участков, ценных бумаг и других активов на сумму более 100 тыс. грн, если операция подпадает под установленные правительством критерии;

длительное пребывание за границей – основанием для пересмотра права на помощь может стать пребывание за пределами Украины сверх допустимого срока без уважительных причин, предусмотренных законодательством.

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В то же время сам факт приобретения имущества или пребывания за границей не всегда означает автоматическое прекращение выплат. При проверке должны учитывать конкретные обстоятельства и исключения, предусмотренные порядком предоставления помощи.

Как узнать, почему прекратили выплаты ВПЛ

Если по результатам проверки принято решение об отказе, прекращении или непродлении помощи, получателя могут об этом уведомить. Для информирования предусмотрено несколько каналов связи, в частности электронные уведомления в Единой информационной системе, мобильная связь, почтовые уведомления и электронная почта.

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При наличии технической возможности соответствующие сведения также могут поступать через электронные сервисы Пенсионного фонда. На вебпортале ПФУ уже предусмотрена возможность электронного информирования, а одним из направлений дальнейшего развития системы является отображение информации о причинах неназначения или прекращения выплат непосредственно в личном кабинете.

Однако если уведомление не поступило, это не означает, что выяснить ситуацию невозможно. Переселенцы могут самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и попросить проверить статус помощи.

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Куда обращаться, если помощь не поступает более месяца

Если выплата не поступает дольше месяца, переселенцам рекомендуют не ждать следующего перечисления, а обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно дистанционно или лично, независимо от места регистрации. Есть несколько способов получить информацию о состоянии выплат:

через интернет – нужно зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ, авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису и направить соответствующее обращение;

по телефону – можно позвонить на горячую линию Пенсионного фонда по номерам: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71;

по почте или электронной почте – чтобы получить официальное разъяснение, можно отправить письменное обращение в соответствующий сервисный центр ПФУ;

лично – переселенцы могут посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от того, где они зарегистрированы как ВПО.

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При обращении стоит указать, когда именно перестали поступать деньги, за какой период не получена помощь, и попросить проверить ее текущий статус.

Как обжаловать решение о прекращении выплат

Если выяснилось, что Пенсионный фонд принял решение о прекращении или непродлении помощи, важно получить официальное письменное объяснение. Отмечается, что это позволит понять, на основании каких обстоятельств человека исключили из перечня получателей государственной поддержки. В письменном обращении в ПФУ рекомендуют потребовать уточнить три основных момента:

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принималось ли решение о прекращении или непродлении помощи на проживание ВПЛ? когда именно было принято такое решение? какая конкретная причина и правовое основание стали поводом для прекращения выплат?

После получения ответа переселенец сможет оценить, соответствует ли решение законодательству и есть ли основания для его обжалования. Если человек не согласен с результатами проверки, он имеет право предоставить документы, опровергающие информацию, положенную в основу решения. В зависимости от ситуации это могут быть:

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документы о составе семьи;

подтверждение имущественного положения;

документы о фактическом месте проживания;

сведения о сроках пребывания за границей;

документы, подтверждающие уважительные причины длительного отсутствия в Украине;

другие доказательства, которые могут повлиять на оценку права на помощь.

Отдельно стоит проверить правильность персональных и банковских данных. Если во время верификации обнаружили ошибку в информации о получателе или его счете, необходимо обратиться в ПФУ для уточнения сведений.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в швейцарском кантоне Граубюнден планируют "заморозить" социальные выплаты беженцам из Украины на нынешнем уровне после того, как они сменят временный статус S на вид на жительство (категория B).