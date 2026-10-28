Украинцы могут заработать на "лишней" электроэнергии: как получить выплаты от "Укрэнерго"

В Украине владельцы генераторов и других генерирующих установок могут зарабатывать на поддержке энергосистемы, если пройдут необходимые процедуры и победят в отборе на закупку вспомогательных услуг. Размер выплаты будут определять по меньшей из двух величин – принятой цене аукционного предложения или рассчитанной доплате, а средства будут начислять с учетом фактически оказанной и подтвержденной услуги.

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Об этом сообщает "Укренерго". Механизм предусматривает закупку услуги по обеспечению резервов замещения. Владельцы генерирующих установок, которые соответствуют необходимым требованиям, могут предложить свои мощности для нужд энергосистемы и получить оплату за фактически оказанную услугу.

При этом одного наличия генератора недостаточно. Чтобы претендовать на выплаты, нужно выяснить, соответствует ли оборудование техническим требованиям, оформить необходимые договоры, зарегистрироваться для участия в механизме закупки и пройти аукционный отбор.

Как владельцу генератора присоединиться к программе

"Укренерго" определило шесть основных этапов – от первого обращения до оформления документов для получения средств.

Проверить, может ли установка участвовать

Сначала владельцу нужно обратиться в "Укренерго" и сообщить основную информацию об оборудовании. В частности, необходимо указать тип генерирующей установки, ее мощность и местоположение. Эти данные нужны, чтобы выяснить, может ли конкретная установка предоставлять соответствующую вспомогательную услугу и какие требования необходимо выполнить для допуска.

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На этом этапе стоит уточнить технические условия, требования к учету произведенной электроэнергии и возможности управления мощностью. Перечень необходимых действий будет зависеть от характеристик оборудования и правил участия в механизме.

Оформить договоры и регистрацию

После предварительной проверки нужно выполнить договорные требования. В частности, участник должен присоединиться к договору об участии в балансирующем рынке и договору о предоставлении вспомогательной услуги по обеспечению резервов замещения. Также необходимо зарегистрироваться в качестве поставщика вспомогательных услуг.

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Отмечается, что этот этап обязателен: без надлежащего оформления документов владелец не сможет полноценно участвовать в соответствующих закупках. Поэтому перед подачей предложения стоит убедиться, что все регистрационные и договорные процедуры завершены.

Получить условия аукциона

После регистрации на указанный участником электронный адрес будет поступать информация об условиях закупки. В ней укажут необходимый объем услуги, период ее предоставления и зону, для которой "Укренерго" закупает резерв. Такие параметры имеют значение для подготовки предложения.

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Владелец установки должен оценить, сможет ли обеспечить необходимый объем мощности в установленный период, а также рассчитать цену, за которую готов предоставить услугу. Перед подачей заявки важно проверить сроки проведения аукциона, требования к оформлению документов и способ передачи предложения.

Подать ценовое предложение

Когда начинается прием заявок, участник должен отправить свое предложение в установленном формате и по указанным адресам. Заявку нужно подать в установленный срок. В ней указывают цену, по которой владелец готов предоставлять услугу, в соответствии с условиями конкретного аукциона.

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Именно ценовые предложения являются одним из ключевых критериев отбора. Поэтому перед участием нужно учесть расходы на производство электроэнергии, доступный объем мощности и другие расходы, связанные с выполнением обязательств.

Пройти аукционный отбор и предоставить услугу

При отборе "Укренерго" в первую очередь рассматривает самые дешевые предложения и выбирает их, пока не будет покрыта потребность в закупке. При этом предложение участника могут принять не полностью, а только частично. Следовательно, подача заявки не гарантирует, что будет отобрана вся предложенная мощность.

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После прохождения отбора участник должен обеспечить предоставление услуги в соответствии с согласованными условиями. Важно соблюдать установленные параметры, поскольку дальнейшая оплата будет зависеть от подтвержденного объема выполнения обязательств.

Подтвердить выполнение и получить деньги

После оказания услуги владелец установки должен передать необходимые данные и подтверждающие документы, а также 2 подписанных экземпляра акта. "Укренерго" проверяет полученные материалы. Если замечаний нет, компания подписывает акт и проводит расчет за оказанную услугу.

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Таким образом, выплаты осуществляют не только на основании участия в аукционе. Чтобы получить средства, необходимо фактически выполнить согласованные условия и надлежащим образом подтвердить это документально.

Как рассчитывают оплату за произведенную электроэнергию

Размер оплаты определяют по меньшей из двух величин – цене предложения, принятой на аукционе, или рассчитанной доплате в соответствии с Временным порядком. Расчетная доплата связана с разницей между себестоимостью производства электроэнергии и ценой на рынке "на сутки вперед" за соответствующий месяц. Она должна учитывать экономические затраты на производство электроэнергии по сравнению с рыночной ценой.

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"Укренерго" привело условный пример, объясняющий этот принцип. Если себестоимость производства составляет 8 тыс. грн за 1 МВт·ч, а рыночная цена – 5 тыс. грн за 1 МВт·ч, разница составит 3 тыс. грн. Однако эта сумма не обязательно станет окончательной ценой для расчета.

Если на аукционе приняли предложение участника по цене 2,5 тыс. грн за 1 МВт·ч, для определения оплаты будут использовать именно меньшую цену – 2,5 тыс. грн, а не рассчитанную разницу в 3 тыс. грн. Кроме того, итоговая сумма зависит от объема услуги, которую участник фактически оказал и подтвердил документами. Поэтому даже успешный аукцион сам по себе не означает автоматического получения денег: выплату проводят с учетом выполненных обязательств и результатов проверки документов.

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Куда обращаться владельцам генераторов

Для первого контакта "Укренерго" рекомендует обращаться в контакт-центр по номеру +38 (044) 238-37-00. Перед обращением целесообразно подготовить информацию о типе установки, ее мощности, адресе расположения и данных о подключении. Также стоит уточнить, какие технические требования необходимо выполнить, какие документы оформить и когда состоится ближайший аукцион.

Отдельно нужно выяснить требования к подтверждению оказанной услуги, оформлению актов и проведению расчетов – это поможет заранее подготовиться к участию и избежать ошибок при подаче предложения. При этом опубликованная инструкция является упрощенным объяснением процедуры, а не исчерпывающим перечнем всех условий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, которые обеспечивают передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов, а последствия атак будут зависеть от масштабов повреждений и скорости восстановления инфраструктуры.