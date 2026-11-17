За незаконное потребление электроэнергии украинцам грозит административный штраф до 850 грн, а если хищение нанесло значительный ущерб – штраф до 3400 грн или ограничение свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение, сговор группы лиц или ущерб от 416 тыс. грн возможно лишение свободы на срок до трех лет, однако обычная техническая неисправность счетчика сама по себе не является доказательством хищения электроэнергии.

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Если прибор перестал фиксировать потребление из-за технической поломки, это еще не является автоматическим доказательством хищения электроэнергии. О том, какие нарушения считаются незаконным потреблением электроэнергии, сколько придется заплатить за неучтенные киловатты и при каких обстоятельствах украинцам может грозить уголовная ответственность, сообщает "Судебно-юридическая газета".

За что украинцев могут наказать из-за электросчетчика

Ответственность за нарушения на рынке электроэнергии установлена, в частности, статьей 77 Закона Украины "О рынке электрической энергии". К таким нарушениям относятся кража электроэнергии, самовольное подключение к объектам электроэнергетики и потребление электричества без использования обязательных приборов учета.

На практике речь идет о ситуациях, когда потребитель пытается пользоваться электроэнергией, но полностью или частично скрывает ее реальный объем от системы учета. Это может происходить разными способами, в частности путем незаконного изменения схемы подключения или умышленного вмешательства в работу оборудования. Среди нарушений, за которые могут привлечь к ответственности:

самовольное подключение к электросети без надлежащего оформления;

использование электроэнергии без обязательного прибора учета;

подключение электропроводки в обход счетчика, чтобы потребленные киловатты не отражались в показаниях;

умышленное повреждение электросчетчика;

срыв или повреждение пломб и других предусмотренных правилами устройств;

манипуляции с оборудованием, в результате которых прибор учета перестает правильно фиксировать потребление.

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Важно, что для определения нарушения имеют значение не только показания счетчика, но и обстоятельства его работы, состояние пломб, результаты проверки и технические доказательства. В частности, если электроэнергия поступает в дом, бытовая техника работает, но показания счетчика не меняются, это может свидетельствовать о проблеме с прибором учета.

Какие штрафы грозят за незаконное потребление электроэнергии

За нарушение правил пользования электроэнергией украинцев могут привлечь к административной ответственности. Она предусмотрена статьей 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, наказание касается самовольного использования электроэнергии с корыстной целью без обязательных приборов учета, умышленного повреждения таких приборов или других способов незаконного потребления, предусмотренных этой статьей.

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Для обычных граждан предусмотрены предупреждение или штраф от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это составляет от 170 до 850 грн. Для должностных лиц ответственность строже, им грозит предупреждение или штраф от 30 до 80 необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 1360 грн.

Однако административный штраф – не единственные расходы, с которыми может столкнуться нарушитель. Если оператор системы установит факт безучетного потребления, потребителю также могут выставить отдельный счет за электроэнергию, которая не была учтена счетчиком. И здесь суммы могут быть значительно больше административного взыскания.

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При каких условиях за кражу электроэнергии могут посадить в тюрьму

В более серьезных случаях незаконное потребление электроэнергии может перейти из категории административных нарушений в уголовную плоскость. Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 188-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о хищении электрической энергии путем самовольного использования без приборов учета, если они обязательны, умышленного повреждения средств измерительной техники или иным способом, если в результате таких действий причинен значительный ущерб. Часть первая этой статьи предусматривает несколько вариантов наказания:

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штраф от 1700 до 3400 грн;

исправительные работы сроком до двух лет;

пробационный надзор сроком до трех лет;

ограничение свободы сроком до трех лет.

То есть даже за первое уголовно наказуемое хищение электроэнергии наказание не обязательно ограничится денежным взысканием. В зависимости от обстоятельств дела суд может назначить и другие предусмотренные законом санкции.

В то же время за повторное хищение электроэнергии, действия по предварительному сговору группой лиц или причинение ущерба в крупных размерах наказание становится строже. Часть вторая статьи 188-1 Уголовного кодекса предусматривает за такие действия лишение свободы сроком до трех лет.

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С какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность

Отдельно законодательство определяет финансовые пороги, по которым ущерб от хищения электроэнергии могут квалифицировать как значительный или причиненный в крупных размерах. Согласно примечанию к статье 188-1 Уголовного кодекса, значительным считается ущерб, который в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Для ущерба в крупных размерах применяется порог в 250 и более раз.

При этом для уголовно-правовой квалификации используют не привычный необлагаемый минимум в 17 грн, а размер налоговой социальной льготы. В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн. Соответственно, налоговая социальная льгота для такого расчета равна 1664 грн. Итак, в 2026 году установлены следующие пороги:

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Вид ущерба Сумма Значительный ущерб (100 необлагаемых минимумов) 166 400 грн Ущерб в крупных размерах (250 необлагаемых минимумов) 416 000 грн

Для привлечения к уголовной ответственности по части первой статьи 188-1 УК Украины необходимо установить причинение значительного ущерба – от 166 400 грн. Если же убытки достигают 416 000 грн и более, речь идет об ущербе в крупных размерах, который является одним из оснований для более строгой ответственности по части второй статьи.

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Однако есть важный нюанс: даже если энергокомпания начислила потребителю более 166 тыс. грн за неучтенную электроэнергию, это еще не означает автоматического возбуждения уголовного дела или признания человека виновным. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать сам факт хищения электроэнергии, вину конкретного лица, размер причиненного ущерба и другие обязательные признаки уголовного правонарушения.

Как энергетики выявляют хищение электроэнергии и начисляют долг

Порядок выявления нарушений и определения стоимости неучтенной электроэнергии установлен Правилами розничного рынка электрической энергии. Если во время контрольного осмотра или технической проверки представители оператора системы распределения выявляют признаки безучетного потребления, они должны оформить соответствующий акт.

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Согласно пункту 8.2.5 Правил, документ составляют непосредственно на месте проверки в присутствии потребителя, его представителя или другого лица, допустившего уполномоченных работников на объект. В акте обязательно указывают, какое именно нарушение выявлено, на какие положения правил ссылаются представители оператора, а также технические характеристики электроустановки и другие обстоятельства, необходимые для дальнейшего расчета убытков.

При этом потребитель имеет право предоставить собственные объяснения и замечания к документу. Если человек не согласен с изложенными фактами, он может указать свою позицию при составлении акта. Отказ от подписания документа сам по себе не делает его недействительным.

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В таком случае правила предусматривают специальную процедуру подтверждения отказа: акт должны подписать как минимум два уполномоченных представителя оператора и незаинтересованное лицо либо отказ должны зафиксировать на видео с участием как минимум двух представителей оператора.

После этого акт передают на рассмотрение специальной комиссии оператора системы распределения. В ее состав должны входить как минимум три уполномоченных представителя.

Потребителя должны заранее уведомить о дате, времени и месте заседания. Сделать это необходимо не позднее чем за семь календарных дней до рассмотрения документа. Человек также имеет право присутствовать на заседании и предоставить свои объяснения.

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По результатам рассмотрения комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом. Если установлены основания для доначисления, потребитель получает расчет стоимости неучтенной электроэнергии и соответствующий платежный документ.

Что делать, если электросчетчик сломался не по вашей вине

Отдельно законодательство предусматривает случаи, когда прибор учета выходит из строя из-за технической неисправности, а не в результате умышленных действий потребителя. Согласно пункту 8.2.6 Правил розничного рынка электрической энергии, если установлено, что нарушение работы узла учета возникло не по вине потребителя, объем электроэнергии за период неисправности определяют в соответствии с Кодексом коммерческого учета электрической энергии.

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То есть даже если счетчик сломался самостоятельно, это не означает, что потребленную электроэнергию можно не оплачивать. Однако в таком случае ее объем определяют по специальной процедуре, а не автоматически расценивают как результат незаконного вмешательства. Особое значение имеет своевременное уведомление энергокомпании о неисправности.

Правила предусматривают важную гарантию для потребителей: если человек самостоятельно обнаружил повреждение счетчика, пломб или других предусмотренных устройств и письменно сообщил об этом оператору системы до того, как нарушение выявили во время проверки, при отсутствии явных признаков вмешательства могут не применяться положения об определении стоимости неучтенной электроэнергии согласно главе 8.4. Поэтому, если показания счетчика внезапно перестали меняться или появились другие признаки неисправности, потребителю стоит:

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немедленно сообщить оператору системы распределения – обращение лучше оформить письменно, указав, когда именно была обнаружена неисправность и как она проявляется; сохранить подтверждение обращения – это может быть копия заявления, электронное письмо, регистрационный номер обращения или другой документ, подтверждающий дату уведомления; не пытаться самостоятельно ремонтировать счетчик – нельзя открывать корпус прибора, снимать пломбы, менять проводку или вмешиваться в схему подключения; дождаться проверки специалистами – уполномоченные представители оператора должны установить причину неисправности и определить дальнейший порядок учета электроэнергии; проверить документы и результаты проверки – если составляется акт, стоит внимательно ознакомиться с его содержанием, указать свои замечания и сохранить копию.

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Своевременное официальное уведомление имеет принципиальное значение, поскольку помогает подтвердить, что потребитель самостоятельно обнаружил проблему и не пытался скрыть неисправность от энергетиков.

Можно ли оспорить штраф и доначисления за электроэнергию

Если потребитель не согласен с выводами проверки, актом о нарушении или суммой, выставленной энергокомпанией, он имеет право защищать свои интересы. В частности, можно обратить внимание на то, правильно ли представители оператора оформили акт, были ли соблюдены все процедурные требования, достаточно ли технических доказательств для подтверждения нарушения и правильно ли определен объем неучтенной электроэнергии.

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Согласно пункту 8.2.6 Правил розничного рынка электрической энергии, потребитель может обратиться к оператору системы с заявлением о пересмотре решения комиссии в течение 180 календарных дней со дня его принятия. Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях можно обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), или обжаловать решение в судебном порядке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжечке дважды за жизнь – после достижения 25 и 45 лет. Если же в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.