Шосткинский горрайонный суд Сумской области обязал городское управление образования выплатить мобилизованной учительнице начальных классов более 206 тыс. грн. Из этой суммы 202 480,70 грн – средний заработок за время военной службы, еще 4 тыс. грн – компенсация морального вреда. Суд установил, что на момент призыва женщины закон "Об образовании" еще гарантировал педагогам сохранение среднего заработка по месту работы.

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Об этом говорится в решении по делу № 589/5478/24. По данным Единого государственного реестра судебных решений, оно вступило в законную силу 27 января 2026 года, а в открытом доступе появилось 23 ноября 2026 года.

Почему управление образования отказало учительнице

Женщина работала учительницей начальных классов в Богдановском учебно-воспитательном комплексе Шосткинского городского совета. В том же учреждении она по совместительству выполняла обязанности практического психолога. 12 сентября 2022 года ее призвали на военную службу из резерва Вооруженных сил Украины.

В июне 2024 года учительница обратилась в городское управление образования с просьбой выплатить ей средний заработок по основному месту работы. В июле управление отказало, сославшись на изменения в Кодекс законов о труде. С 19 июля 2022 года кодекс предусматривал, что за призванными работниками сохраняются место работы и должность. Гарантию сохранения среднего заработка из этой статьи исключили.

В ноябре 2024 года учительница подала иск. Она требовала взыскать 202 480,70 грн среднего заработка и 20 тыс. грн компенсации морального вреда. В материалах дела была справка самого управления образования, согласно которой среднедневной заработок женщины составлял 604,42 грн. Суд рассмотрел дело в письменном производстве, без заседания. Управление образования отзыв на иск не подало.

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Почему суд присудил выплату

Суд установил, что после июльских изменений в Кодекс законов о труде для педагогических и научно-педагогических работников продолжала действовать отдельная гарантия. Часть вторая статьи 57 закона "Об образовании" предусматривала сохранение среднего заработка, в частности педагогам, призванным на военную службу из числа резервистов в особый период.

Шосткинский суд сослался на позицию Верховного Суда по делу № 718/209/23. Верховный Суд пришел к выводу, что к педагогам применялась именно специальная норма закона "Об образовании". Изменения в трудовой кодекс в июле 2022 года эту гарантию не отменили.

Главные истории дня

Гарантию для педагогов исключили из закона "Об образовании" с 24 декабря 2023 года. На момент призыва учительницы она еще действовала. Суд признал, что управление образования противоправно не начислило и не выплатило ей средний заработок, и присудил заявленные 202 480,70 грн.

Иск удовлетворили частично, поскольку из заявленных 20 тыс. грн морального ущерба суд присудил 4 тыс. грн. Всего в пользу учительницы взыскали 206 480,70 грн. Отдельно управление образования должно уплатить 1 453,44 грн судебного сбора в государственный бюджет.

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Отметим, педагогические работники школ имеют право на отсрочку, если работали по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Это основание распространялось и на призыв из числа резервистов. В решении не указано, на какую ставку работала учительница и имела ли она право на отсрочку. Суд рассматривал спор о выплате среднего заработка.

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