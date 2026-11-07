В Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплаты

В Украине в 2027 году планируют снова ограничивать специальные пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов. В следующем году этот порог составит 28 780 грн. Однако правительственный механизм уже неоднократно отменяли в судах. Только в 2026 году принято около 4 тысяч судебных решений в пользу пенсионеров, оспаривавших уменьшение своих выплат.

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Об этом говорится в сообщении OBOZ.UA, соответствующую норму предусмотрели в статье 43 проекта государственного бюджета на 2027 год. Речь идет о применении специальных понижающих коэффициентов к части пенсии, превышающей установленный порог.

Такое ограничение касается не всех украинцев, а отдельных категорий получателей специальных пенсий. В частности, речь идет о бывших прокурорах и других лицах, пенсионное обеспечение которых регулируется специальными законами.

Проблема заключается в том, что Верховный Суд уже сформировал правовую позицию о неправомерности уменьшения отдельных специальных пенсий таким способом. Дело в том, что порядок назначения и расчета этих выплат определен специальными законами. Чтобы изменить правила, необходимо внести изменения непосредственно в соответствующее законодательство.

Вместо этого Кабмин предлагает ежегодно устанавливать ограничения через закон о государственном бюджете.

В результате спецпенсионеры массово обращаются в суды. Ежемесячно принимают около 500 решений об отмене понижающих коэффициентов. При этом каждый пенсионер должен отдельно оспаривать уменьшение своей выплаты.

В то же время сама система специальных пенсий остается крайне неравной. В Украине есть бывшие прокуроры и судьи, которые получают более 100 тыс. грн ежемесячно. Некоторые прокуроры выходят на пенсию еще до 40 лет, тогда как большинство украинцев должны работать как минимум до 60 лет и выполнять требования по страховому стажу.

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При этом подавляющее большинство обычных пенсионеров получает выплаты ниже фактического прожиточного минимума.

Таким образом, правительство снова пытается ограничить самые высокие пенсии, однако без изменений в специальном законодательстве такие решения рискуют повторить судьбу предыдущих ограничений. Пенсионеры продолжат обращаться в суды, а Пенсионный фонд – исполнять решения о восстановлении выплат.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые получают пенсию и временно находятся за границей или на оккупированных территориях, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря, иначе могут возникнуть проблемы с продолжением пенсионных выплат. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью процедур, предусмотренных Пенсионным фондом Украины.

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