В Украине повысили порог, после которого исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье должника. С октября он составляет 50 минимальных зарплат вместо 20. Следовательно, если сумма взыскания по исполнительному производству составляет 432 350 грн или меньше, единственную квартиру или дом должника по общему правилу не могут продать принудительно.

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Это касается и долгов за жилищно-коммунальные услуги. Новый порог предусмотрен законом № 4833-IX. Если сумма взыскания превышает 432 350 грн, продажа единственного жилья возможна при условиях, определенных законом. В рамках исполнительного производства долг также могут взыскать со средств на банковских счетах и другого имущества. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Во время военного положения для должников за коммунальные услуги на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях действуют отдельные правила. В таких исполнительных производствах с имущества и средств снимают аресты, а сведения о должниках исключают из Единого реестра должников. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины

Когда суды встают на сторону потребителей

OBOZ.UA проанализировал 40 судебных дел о долгах за коммунальные услуги. В большинстве из них суды удовлетворяли требования поставщиков. В то же время в Чернигове теплоснабжающей организации отказали во взыскании более 61 тыс. грн за отопление. В иск включили начисления еще с 2016 года, а владелица квартиры заявила об истечении срока исковой давности и предоставила квитанции об оплате за период, который суд рассматривал в пределах этого срока.

Само приобретение квартиры также не обязывает покупателя погашать долги за коммунальные услуги предыдущего владельца. Такая обязанность может возникнуть, если покупатель прямо взял ее на себя по договору.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, мошенники в Украине научились активно использовать нынешние реалии – регулярные ракетные обстрелы РФ, отключения света и социальные выплаты – для обмана населения. Такие обстоятельства стали основой для многих новых схем обмана.