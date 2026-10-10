В Украине изменили правила подтверждения пенсионного стажа: что нужно знать каждому

В Украине упростили подтверждение страхового стажа для назначения пенсии, если человек потерял трудовую книжку или в ней отсутствуют необходимые записи. Новые правила особенно важны для граждан, чьи документы были уничтожены в результате боевых действий или остались на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Костецкий. В первую очередь стаж будут подтверждать по данным государственных электронных реестров. Если соответствующей информации там нет, можно будет использовать трудовую книжку и другие документы. Перечень документов, которые разрешено подавать для подтверждения стажа, расширили.

Если документы утеряны или не сохранились, подтвердить стаж можно будет с помощью показаний как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с данным человеком. Пенсионный фонд Украины также будет помогать находить таких свидетелей.

Отдельный порядок предусмотрен для граждан, работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, а также для тех, чьи документы были уничтожены в результате войны.

"Для тех, кто когда-то работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также чьи документы уничтожены в результате войны, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа. Действия правительства направлены на то, чтобы люди, пострадавшие от войны, не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", — отметил премьер.

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Таким образом, отсутствие трудовой книжки или других документов не должно автоматически лишать человека возможности подтвердить стаж, необходимый для назначения пенсии.

Изменения должны помочь гражданам, пострадавшим от войны, реализовать право на пенсионное обеспечение даже при отсутствии стандартного пакета документов.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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