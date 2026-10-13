В Украине изменят правила социальных выплат: как будет назначаться базовая социальная помощь

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий объединение ряда социальных выплат в одно базовое пособие для семей с низкими доходами, размер которого будет определяться индивидуально с учетом доходов семьи. Новая система также предусматривает персональное социальное сопровождение, помощь в трудоустройстве и более активное вовлечение общин в поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Соответствующие изменения закреплены в законопроекте № 15094, за который во втором чтении и в целом проголосовали 247 народных депутатов (именное голосование — по ссылке). В частности, он является частью евроинтеграционных изменений в социальной политике Украины.

По словам председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, новая модель должна заменить фрагментированную систему государственной поддержки комплексным подходом, при котором будут учитываться не только право человека на определенную выплату, но и реальные потребности всей семьи.

Какие социальные выплаты объединят в одну

Главное изменение заключается в переходе от отдельных видов помощи к единой выплате, которая будет рассчитываться для конкретной семьи. Сейчас украинцы могут получать различные виды государственной поддержки в зависимости от своего социального статуса, количества детей, уровня доходов и других обстоятельств.

В то же время каждая программа имеет свои условия назначения, порядок расчета и требования к получателям. Из-за этого одна семья может претендовать на несколько видов помощи, для оформления которых необходимо проходить различные процедуры.

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Новая система должна упростить этот механизм. В частности, экспериментальная модель базовой социальной помощи, действующая в Украине с 1 июля 2025 года, охватывает следующие виды государственной поддержки:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь одиноким матерям;

помощь многодетным семьям;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

помощь лицам, не имеющим пенсии, и лицам с инвалидностью.

Законопроект предусматривает закрепление модели базовой социальной помощи на постоянной основе с учетом результатов эксперимента. При этом речь идет не о механическом сложении всех предыдущих выплат в одну сумму. Размер помощи будет определяться по новой формуле, которая будет учитывать состав семьи, ее доходы и установленную государством базовую величину.

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Поэтому после перехода на новую систему сумма поддержки для конкретной семьи может отличаться от той, которую она получала ранее. В то же время это не означает, что все остальные социальные выплаты в Украине будут автоматически отменены: перечень пособий, охваченных новым механизмом, будет определяться законодательством.

Как будет рассчитываться базовая социальная помощь

Одной из ключевых особенностей новой системы станет индивидуальный расчет выплат. Единой фиксированной суммы, которую будут получать все малообеспеченные семьи, не предусмотрено.

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Согласно законопроекту, размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между расчетной базовой величиной для всех членов семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. То есть государство сначала будет определять сумму, которая учитывается для конкретной семьи в соответствии с её составом, а затем вычитать из неё доходы семьи.

Например, если расчетная базовая величина для семьи составит 15 тысяч гривен, а ее среднемесячный доход — 9 тысяч гривен, разница составит 6 тысяч гривен. Именно такой принцип будет использоваться для определения размера поддержки.

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В то же время приведенные цифры являются условными и лишь поясняют механизм расчета, а не устанавливают гарантированную сумму выплаты. Отдельно законопроект определяет порядок установления базовой величины. Ее размер ежегодно будет закрепляться в законе о государственном бюджете Украины. При этом, по словам Шуляк, базовая величина не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека.

Соответствующий показатель будет зависеть от государственного бюджета на конкретный год, а сумма помощи для семей будет определяться с учетом установленных правил расчета. Важно и то, что при оценке права на поддержку будут учитываться не только текущие доходы, но и материальное положение семьи. Соответственно, семьи с одинаковым количеством членов могут получать разные суммы помощи в зависимости от своих обстоятельств.

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Помощь будут назначать по-новому: что изменится для семей

Помимо нового принципа расчета выплат, законопроект предусматривает изменение самого подхода к работе с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. В настоящее время система социальной поддержки в основном работает по заявительному принципу. Человек должен самостоятельно узнать о доступных программах, проверить свое право на помощь и обратиться для ее оформления.

Новый механизм предусматривает, что общины также будут принимать активное участие в выявлении семей, нуждающихся в поддержке. По словам Шуляк, одна из проблем действующей системы заключается в том, что местные общины не всегда располагают достаточной информацией о семьях, получающих государственные выплаты. Из-за этого финансовая помощь может предоставляться отдельно от социальных услуг, необходимых конкретной семье.

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"Община зачастую даже не знает, что семья получает государственную помощь, и не имеет никакого влияния на её ситуацию. А ведь именно община лучше всего видит, что на самом деле нужно конкретной семье", — подчеркнула Шуляк. Именно поэтому законопроект предусматривает внедрение комплексного сопровождения семей.

Вместо того чтобы ограничиваться выделением средств, соответствующие службы должны оценивать потребности семьи и определять, какая дополнительная поддержка ей необходима. Речь идет, в частности, о социальных услугах, помощи в решении сложных жизненных обстоятельств и мерах, направленных на повышение финансовой самостоятельности.

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Для каждой семьи будет составляться индивидуальный план поддержки

Важной частью новой системы станет использование метода ведения случая, известного как case management. Он предусматривает индивидуальную работу с семьей, нуждающейся в государственной помощи. По этой модели социальные специалисты будут оценивать жизненные обстоятельства семьи, определять основные проблемы и формировать план поддержки.

Такой подход позволит учитывать, что причины материальных трудностей у разных семей могут существенно различаться. Например, одна семья может нуждаться прежде всего в финансовой поддержке из-за низких доходов, другая — в помощи по трудоустройству трудоспособных членов семьи, а третья — в дополнительных социальных услугах из-за сложных жизненных обстоятельств.

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Поэтому новая модель предусматривает не только выплату денег, но и определение конкретных мер, которые могут помочь семье улучшить свое положение. Особое внимание будет уделяться выявлению семей с низкими доходами.

Трудоспособным украинцам будут помогать найти работу

Еще одним направлением реформы станет сочетание социальных выплат с мерами содействия занятости. В законопроекте предусмотрено, что трудоспособных получателей помощи будут стимулировать к возвращению на рынок труда. Для этого финансовую поддержку будут сочетать с социальными услугами и индивидуальными мерами, направленными на трудоустройство.

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По словам Шуляк, такой подход должен помочь людям постепенно становиться менее зависимыми от государственной помощи. "Законопроект будет стимулировать трудоспособных получателей помощи к возвращению на рынок труда, ведь он сочетает денежную поддержку с социальными услугами и мерами содействия занятости", — пояснила она.

По словам Шуляк, война увеличила количество семей, нуждающихся в комплексной государственной поддержке. В то же время действующая система не всегда позволяет сочетать денежную помощь с социальными услугами, предоставляемыми на местном уровне. Именно эту проблему должен решить новый закон.

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Кроме того, законопроект имеет евроинтеграционную направленность. Как отметила Шуляк, его положения согласуются с Европейской социальной хартией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили государственную платформу "еОпора", где собраны программы подготовки к зиме 2026–2027 годов, в частности, льготные кредиты до 600 тыс. грн на энергооборудование для частных домов, гранты до 300 тыс. грн для ОСМД и кредиты до 10 млн грн под 0% для бизнеса. Чтобы проверить доступность помощи, нужно зайти на сайт eopora.gov.ua, выбрать категорию заявителя, необходимый вид поддержки и регион проживания или деятельности.