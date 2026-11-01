В Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 лет

С 1 января 2027 года в Украине снова повысят требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Чтобы оформить выплаты в 60 лет, нужно будет иметь не менее 34 лет стажа – на год больше, чем в 2026-м. При этом значительная часть украинцев может не выполнить это условие, поскольку средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет около 33 лет и 9 месяцев.

Видео дня

Тем, кому не хватит стажа, придется отложить выход на пенсию до 63 или 65 лет. А требования к страховому стажу продолжат расти и в 2028 году. Как ранее писал OBOZ.UA, повышение требований предусмотрено пенсионной реформой, которая постепенно меняет условия выхода на заслуженный отдых.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Со следующего года это требование вырастет до 34 лет, а в 2028-м – до 35 лет. Водночас Для тех, кто не накопил необходимое количество лет, предусмотрены альтернативные условия. В 2027 году выйти на пенсию в 63 года можно будет при наличии не менее 24 лет страхового стажа. Для оформления выплат в 65 лет нужно будет иметь не менее 15 лет.

Таким образом, украинцы, которым не хватит даже нескольких месяцев стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут быть вынуждены работать еще три года.

Почему украинцы рискуют остаться без пенсии в 60 лет

Проблема заключается в том, что средний страховой стаж украинцев, выходящих на пенсию, составляет примерно 33 года и 9 месяцев. Это меньше требования, которое начнет действовать в 2027 году.

То есть даже человек, проработавший большую часть жизни, может не получить права на пенсию в 60 лет. Особенно это касается тех, у кого были длительные перерывы в официальной занятости, кто работал без оформления или за кого работодатель не уплачивал единый социальный взнос.

РЕКЛАМА

Ситуацию осложнили пандемия коронавируса и полномасштабная война. Из-за потери работы, вынужденного перемещения и экономических проблем часть украинцев потеряла годы страхового стажа.

Важно понимать: для Пенсионного фонда имеет значение не просто количество лет, в течение которых человек работал, а именно страховой стаж – период, за который уплачивались взносы.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Главные истории дня