В Украине с нового года сократят часть пенсий: кому и как уменьшат

В Украине в 2027 году части пенсионеров с так называемыми специальными пенсиями могут ограничить выплаты. Речь идет о пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В период действия военного положения к сумме превышения будут применяться специальные коэффициенты.

Видео дня

Соответствующая норма содержится в статье 43 проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. Ограничение коснется пенсий, назначенных или пересчитанных в соответствии с рядом специальных законов. Для того чтобы выплату сократили:

в следующем году пенсия должна превышать 2878 грн;

пенсионер не должен иметь отношения к защите Украины во время АТО, ООС или полномасштабной войны.

В частности, речь идет о выплатах государственным служащим, прокурорам, народным депутатам, сотрудникам Национального банка, членам Кабинета Министров, дипломатам, должностным лицам органов местного самоуправления, судебным экспертам, ученым, а также военнослужащим и некоторым другим категориям.

Также норма распространяется на отдельные пенсии чернобыльцев, журналистов и помощников-консультантов народных депутатов.

При этом ограничения будут рассчитываться не от всей пенсии. К сумме, превышающей 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, будут применяться соответствующие коэффициенты.

Размер этих коэффициентов и порядок их применения должен определить Кабинет Министров Украины. Таким образом, если пенсионная выплата будет превышать установленный порог, ее часть, превышающая 10 прожиточных минимумов в 2027 году, может фактически выплачиваться с применением понижающего коэффициента. Конкретный механизм будет зависеть от решения правительства.

РЕКЛАМА

Такая же норма действует и в этом году. Однако судьи в административных судах обязывают отменять коэффициенты. Спецпенсионеры массово начали обращаться в суды. И судьи начали массово отменять применение коэффициентов. Чаще всего с такой формулировкой: Кабмин не имеет права изменять условия пенсионного обеспечения, поэтому предусмотренные в постановлении правительства коэффициенты являются незаконными.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Главные истории дня