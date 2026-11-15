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В Украине стремительно подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
1,6 т.
Цены на огурцы в Украине взлетели. Иллюстративное фото.
Цены на огурцы в Украине взлетели. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Огурцы в Украине подорожали до 200 грн/кг из-за сокращения предложения и завершения оборота пленочных теплиц, причем самыми дорогими являются колючие огурцы из Умани. Самые дешевые турецкие огурцы на киевском оптовом рынке стоят 145-150 грн/кг, тогда как цены в супермаркетах превышают 195 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Соответствующие ценовые предложения также представили в обзоре рынка, на который ссылается AgroTimes.

Почему в Украине подорожали огурцы

Основной причиной резкого роста стоимости огурцов стало сокращение предложения продукции. В частности, на рынке завершается оборот пленочных теплиц, из-за чего количество овощей, поступающих от украинских производителей, уменьшается.

Когда предложение сокращается, а спрос сохраняется, продавцы получают возможность повышать цены. Особенно это заметно на отдельных позициях украинской продукции, которые уже продаются по рекордно высоким для покупателей ценам.

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Ситуация также отличается в зависимости от производителя и характеристик самого овоща. Например, колючие огурцы нового оборота из Умани сейчас относятся к самым дорогим предложениям на рынке. Их стоимость достигла 200 грн за килограмм.

Сколько стоят огурцы на рынке "Столичный"

По данным обзора оптового рынка в Киеве, самыми дорогими сейчас являются уманские колючие огурцы нового оборота. За килограмм такой продукции продавцы просят 200 грн. Другие предложения украинских производителей также остаются дорогими. В частности, гладкие огурцы из Умани продают по 160 грн/кг. Такая же цена установлена на колючие огурцы другого производителя.

Несколько дешевле покупателям обойдется импортная продукция. В частности, турецкие огурцы на рынке предлагают по 145-150 грн за килограмм. Ценовая ситуация выглядит так:

  • колючие огурцы нового оборота из Умани – 200 грн/кг;
  • гладкие огурцы из Умани – 160 грн/кг;
  • колючие огурцы другого украинского производителя – 160 грн/кг;
  • турецкие огурцы – 145-150 грн/кг.

Таким образом, самые дешевые предложения уступают самым дорогим на 50-55 грн за килограмм. Для покупателей, которые регулярно покупают овощи или берут их большими объемами, такая разница может быть ощутимой.

Сколько стоят помидоры в Украине

На фоне высокой стоимости огурцов помидоры выглядят значительно доступнее. На том же оптовом рынке в Киеве цены на разные виды томатов остаются ниже, хотя стоимость также зависит от сорта и характеристик продукции. Дешевле всего сейчас можно купить красные помидоры – их предлагают по 70 грн/кг. Томат-сливка стоит 100 грн/кг, а желтые томаты – 110 грн/кг.

Самые высокие цены среди указанных позиций зафиксированы на желтый томат-сливку – 140 грн за килограмм. Розовые помидоры продают в диапазоне от 110 до 140 грн/кг в зависимости от конкретной позиции. Таким образом, ценовые предложения на помидоры выглядят так:

  • красные томаты – 70 грн/кг;
  • томат-сливка – 100 грн/кг;
  • желтые томаты – 110 грн/кг;
  • розовые томаты – 110-140 грн/кг;
  • желтый томат-сливка – 140 грн/кг.

Разница между самыми дешевыми помидорами и самыми дорогими огурцами составляет 130 грн за килограмм. То есть по цене одного килограмма колючих огурцов из Умани можно купить почти три килограмма красных томатов.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала "Минфина", по состоянию на 8 мая в розничных сетях огурцы продаются в пределах от 79,5 до 107,62 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

  • "АТБ" – 139,89 грн/кг;
Цены на огурцы в Украине резко подскочили

Цены на огурцы в Украине резко подскочили. Источник: "АТБ"

  • "Сільпо" – 179 грн/кг;
Сколько стоят овощи в супермаркете

Сколько стоят овощи в супермаркете. Источник: "Сільпо"

  • "Ашан" – 195,90 грн/кг.
Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Сколько стоят огурцы в супермаркетах. Источник: "Ашан"

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подешевел картофель. В середине ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. В то же время в экспертных кругах прогнозируют скорый рост стоимости продукта.

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