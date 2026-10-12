В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу"Они зашквариваются". Продюсер Вадим Лисица раскрыл, на какое условие пришлось согласиться Потапу и Насте ради своих старых хитов"Они зашквариваются". Продюсер Вадим Лисица раскрыл, на какое условие пришлось согласиться Потапу и Насте ради своих старых хитов"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зернаКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в УкраинеКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината АхметоваSense Bank запустил консультации на языке жестов. Иллюстративное фото.Когда обычного чата недостаточно: OBOZ.UA изучил, как работает новый сервис Sense Bank на языке жестовИллюстрация. ГороскопЖизнь трех знаков зодиака станет гораздо счастливее в середине октября: они будут в расцвете сил

В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
icon 144
Водительское удостоверение в Украине. Иллюстрация
Для украинцев изменили правила получения водительских прав. Источник: legalaid.gov.ua

В Украине изменили порядок получения права на управление транспортными средствами с тяжелыми прицепами и полуприцепами – открытие категорий BE, C1E и CE. Так, было отменено обязательное требование о наличии 1 года стажа вождения.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров. Это означает, что для получения категорий с прицепом массой свыше 750 кг водителям больше не нужно ждать и подтверждать годовой стаж вождения.

Требования для получения квалификации

  1. Иметь водительское удостоверение соответствующей базовой категории (B, C1 или C).
  2. Пройти курсы переподготовки по утвержденной учебной программе.
  3. Успешно сдать практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Какими транспортными средствами разрешается управлять по этим категориям

  • BE – легковые автомобили с прицепом, допустимая максимальная масса которого превышает 750 кг.
  • C1E – средние грузовики (массой от 3,5 до 7,5 тонн) с прицепом массой более 750 кг.
  • CE – тяжелые грузовые автомобили и тягачи с прицепом или полуприцепом массой более 750 кг.

"Данное решение призвано обеспечить соответствие системы подготовки водителей современным потребностям рынка труда и международной практике. При этом изменения не отменяют требований к возрасту и базовому праву на управление транспортными средствами, установленных Законом Украины "О дорожном движении". Речь идет исключительно об упрощении процедур подготовки, переподготовки и подтверждения квалификации водителей", – отметили в министерстве.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 2,7 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
icon 2,7 т.
Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,6 т.
Украинцам могут отменить пенсии по инвалидности: кому грозит потеря выплат
icon 1,6 т.
Украинцам могут отменить пенсии по инвалидности: кому грозит потеря выплат
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 29,2 т.
Украинцам выдают по 9 тысяч на дрова: кто может получить
icon 29,2 т.
Украинцам выдают по 9 тысяч на дрова: кто может получить

При этом базовые возрастные ограничения и другие требования Закона Украины "О дорожном движении" остаются без изменений. Упрощенный порядок подготовки и сдачи экзаменов будет действовать в течение всего периода военного положения и еще в течение 6 месяцев после его отмены или прекращения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило ряд коррупционных рисков на всех этапах функционирования системы обязательного технического осмотра автомобилей (ОТК) в Украине. Чтобы их исключить, рекомендуется сделать регистрацию новых участников рынка полностью прозрачной, а результаты диагностики передавать автоматически в госреестры.

Похожие темы
автоКабинет министров Украиныводительские права
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться