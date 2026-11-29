В Украине за неделю на 11% подорожал качественный лук, который фермеры сейчас продают по 10-16 грн/кг, а его стоимость уже в 2,6 раза выше, чем год назад. Причиной роста цен стало увеличение спроса на фоне ограниченного предложения, поскольку часть производителей придерживает запасы в хранилищах, ожидая более выгодных условий продажи. Цены на репчатый лук в супермаркетах сейчас колеблются от 17,9 до 20,89 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Изменение стоимости происходит на фоне ситуации, когда на рынке не хватает качественного лука, а производители пытаются воспользоваться повышением спроса, чтобы реализовать продукцию дороже.

Лук подорожал на 11% за неделю

По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе украинские производители начали пересматривать цены на лук в сторону повышения. Особенно заметно это в сегменте качественной продукции, которую фермеры сейчас предлагают дороже, чем в конце прошлой недели.

Сейчас цены на такой лук составляют 10-16 грн за килограмм. В среднем это на 11% больше, чем было в конце предыдущей недели. Производители объясняют изменение цен ростом спроса. По их словам, покупатели активнее интересуются продукцией, а возможности удовлетворить этот спрос ограничены, поскольку на рынке недостаточно качественного лука.

В то же время важно, что подорожание касается не всего ассортимента, а именно продукции высокого качества. То есть ценовая динамика может отличаться в зависимости от состояния лука, его характеристик и готовности хозяйств продавать запасы.

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Фермеры придерживают запасы: почему на рынке возник дефицит

Одной из основных причин подорожания стало ограниченное предложение. По информации аналитиков, многие украинские хозяйства продолжают хранить лук в хранилищах и не спешат выставлять его на продажу по текущим ценам.

Такое поведение производителей влияет на количество продукции, доступной покупателям, и создает дополнительное давление на цены. Когда спрос растет, а объем товара, который фермеры готовы реализовать, остается ограниченным, продавцы получают возможность повышать стоимость.

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Фактически часть производителей занимает выжидательную позицию, рассчитывая на более выгодные условия продажи. Если они не готовы отдавать продукцию по нынешним ценам, на рынке становится меньше качественного лука, а покупатели вынуждены конкурировать за доступные партии.

В результате возникает ситуация, когда цены растут не только из-за спроса, но и из-за решения самих хозяйств отложить продажу. Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация носит в определенной степени искусственный характер, поскольку дополнительный дефицит создают сами производители, сдерживающие реализацию запасов.

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Нынешние ценники существенно отличаются от тех, что были на украинском рынке в аналогичный период прошлого года. По оценкам аналитиков, сейчас лук в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в конце ноября 2025 года.

Несмотря на относительно невысокую цену за килограмм в гривнах, годовое подорожание оказалось значительным. Лук остается одним из базовых продуктов в рационе украинцев, поэтому изменение его стоимости может влиять на повседневные расходы домохозяйств.

Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от того, насколько активно фермеры начнут продавать продукцию из хранилищ, сохранится ли нынешний уровень спроса и увеличится ли предложение качественного лука. Если хозяйства и дальше будут удерживать запасы, это может поддерживать цены на высоком уровне.

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Цены на продукты в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA, в крупных сетях супермаркетов 29 ноября весовой лук продают по ценам от 17,9 до 20,89 грн/кг. Предлагаются, в частности, такие варианты:

"АТБ" – 19,79 грн/кг;

"Сильпо" – 20 грн/кг;

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"Новус" – 17,99 грн/кг;

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подешевел картофель. В конце ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. В то же время в экспертных кругах ожидают, что зимой стоимость продукта существенно вырастет.