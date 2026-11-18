В Украине в марте 2027 года планируют провести ежегодную индексацию пенсий. По предварительным расчетам, расчетный размер выплат может вырасти примерно на 16,5%. Это означает, что пенсионеры с расчетной пенсией в 5 тыс. грн могут получить прибавку в 825 грн, а те, у кого 8 тыс. грн, – в 1320 грн. Однако фактическое повышение будет зависеть от индивидуальных показателей.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, окончательный размер индексации станет известен только в начале 2027 года. Правительство должно учесть фактическую инфляцию за 2026-й, а также динамику средней зарплаты.

Согласно действующей формуле индексации учитывают 50% показателя инфляции и 50% темпов роста средней зарплаты за три календарных года по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

Национальный банк в октябре ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5%. В то же время средняя зарплата, которую учитывают при расчете пенсий, продолжает расти. Если по итогам года она составит около 25 тыс. грн, ориентировочный коэффициент индексации может достичь 16,45%.

Сколько могут добавить пенсионерам в 2027 году:

при расчетной пенсии 3000 грн – 495 грн (до 3495 грн);

4000 грн – 660 грн (до 4660 грн);

5000 грн – 825 грн (до 5825 грн);

6000 грн – 990 грн (до 6990 грн);

8000 грн – 1320 грн (до 9320 грн);

10 000 грн – 1650 грн (до 11 650 грн).

В то же время эти цифры – лишь примеры. Дело в том, что индексируют не всю сумму, которую пенсионер получает на карту, а расчетный размер пенсии без отдельных надбавок и доплат. Поэтому фактическая прибавка может оказаться меньше.

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Кроме того, для украинцев, которые недавно вышли на пенсию, правительство в предыдущие годы устанавливало меньшие коэффициенты повышения. Больше всего от индексации обычно выигрывают граждане, которые

давно вышли на пенсию;

имели высокие официальные зарплаты;

имели значительный страховой стаж.

На пенсии в 2027 году планируют выделить больше средств из государственного бюджета. Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин в ответе на запрос OBOZ.UA, финансирование соответствующей бюджетной программы планируют увеличить с 267,7 млрд грн в 2026 году до 292,8 млрд грн в 2027 году. Речь идет о росте на 25,1 млрд грн, или 9,4%.

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Ожидается, что окончательные правила индексации Кабинет министров определит в начале 2027 года, а сам перерасчет состоится с 1 марта. Тогда станет известно, какой процент повышения применят, установят ли ограничение на максимальную прибавку и сколько дополнительно получит каждая категория пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, для военных пенсионеров в 2027 году перерасчет может зависеть от повышения денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, однако утвержденного процента индексации пока нет. Это подчеркивает, что общий прогноз роста пенсий не гарантирует одинакового повышения для всех групп.