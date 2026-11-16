В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: на сколько и когда повысят

Миллионы украинских пенсионеров ожидают очередную индексацию выплат, которая происходит лишь раз в год. И следующее существенное повышение ожидается в марте 2027-го. Размер индексации рассчитают только в феврале, однако уже сейчас можно оценить, о какой сумме идет речь. По расчетам OBOZ.UA, расчетный размер пенсий может увеличиться примерно на 16,5% (в зависимости от сценария эта цифра может колебаться от 13,75% до 18,75%).

Видео дня

О том, как могут измениться пенсии в следующем году, кому повезет больше всего и сколько средств на пенсионные выплаты предусмотрели в проекте государственного бюджета на 2027 год, читайте в материале OBOZ.UA.

На сколько повысят пенсии в 2027 году: расчет

Размер ежегодной индексации зависит от двух показателей: инфляции за предыдущий год и темпов роста средней зарплаты в Украине. Согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", формула учитывает 50% инфляции и 50% роста средней зарплаты за три предыдущих календарных года по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

В октябрьском инфляционном отчете Национальный банк ухудшил прогноз роста цен в 2026 году. Если раньше регулятор ожидал инфляцию на уровне 10%, то теперь прогнозирует 12,5%. Таким образом, инфляционная составляющая будущей индексации может составить 6,25 процентного пункта.

Второй показатель – рост зарплат. Для индексации 2027 года будут сравнивать среднюю зарплату за 2024–2026 годы с показателем за 2023-2025 годы.

По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата, которую используют для расчета пенсий, в 2023 году составляла 14 308 грн, в 2024-м – 17 487 грн, а в 2025-м – 20 654 грн. За первое полугодие 2026-го этот показатель в среднем составлял около 24,4 тыс. грн.

РЕКЛАМА

Если предположить, что по итогам всего 2026 года средняя зарплата составит около 25 тыс. грн, рост показателя за соответствующие трехлетние периоды достигнет примерно 20,4%.

Тогда расчет будущей индексации будет выглядеть так: 12,5% инфляции × 50% + 20,4% роста зарплат × 50% = 16,45%.

Итак, наиболее вероятным ориентиром сейчас является индексация примерно на 16,5%. Если зарплаты по итогам года вырастут быстрее, фактический коэффициент может быть выше. В то же время окончательное решение будет зависеть от правительства.

Главные истории дня

Следует также учитывать, что показатель инфляции, который будут использовать для индексации, – это фактический рост потребительских цен за весь 2026 год. Поэтому изменение прогноза Нацбанка может повлиять и на предварительные расчеты.

Кто и сколько может получить после индексации

Если правительство утвердит коэффициент на уровне 16,5%, размер повышения будет зависеть от индивидуального расчета пенсии. Например, если расчетная пенсия составляет 3 тыс. грн, после индексации она увеличится на 495 грн – до 3495 грн. При пенсии в 4 тыс. грн прибавка составит 660 грн, а новый размер выплаты – 4660 грн.

РЕКЛАМА

Украинец с расчетной пенсией в 5 тыс. грн может получить прибавку в 825 грн – до 5825 грн. При пенсии в 6 тыс. грн прибавка достигнет уже 990 грн, а размер выплаты вырастет до 6990 грн.

Еще ощутимее повышение будет для тех, у кого пенсии больше. Например, при расчетной пенсии в 8 тыс. грн индексация на 16,5% будет означать дополнительные 1320 грн ежемесячно, а при пенсии в 10 тыс. грн – 1650 грн.

Однако это лишь условные примеры. На самом деле индексируют не всю пенсионную выплату с доплатами и надбавками, а определенный по формуле размер пенсии. К тому же правительство может установить ограничения.

РЕКЛАМА

Отдельные правила также будут действовать для тех, кто недавно вышел на пенсию. Для них правительство предусмотрело меньшие коэффициенты повышения. Хотя суды признают такую практику незаконной.

Больше всего от индексации обычно выигрывают пенсионеры, у которых были высокие официальные зарплаты, большой страховой стаж и которые вышли на заслуженный отдых довольно давно. Для тех, кто получает небольшие пенсии и государственные доплаты до гарантированного уровня, фактическое увеличение выплаты может быть значительно скромнее.

РЕКЛАМА

Сколько средств на пенсии предусмотрели в бюджете на 2027 год

Постановление правительства об индексации пенсий в 2027 году еще не приняли. И на самом деле пока для этого рано. Окончательный коэффициент можно будет рассчитать только после появления полных данных об инфляции и зарплатах за 2026 год. В то же время в проекте государственного бюджета на 2027 год уже предусмотрели расходы на финансирование части пенсионных выплат.

Дело в том, что значительная часть пенсий финансируется за счет единого социального взноса (ЕСВ), который работодатели уплачивают из фонда оплаты труда. Однако отдельные пенсионные выплаты, надбавки, повышения и другие обязательства финансируются непосредственно из государственного бюджета.

РЕКЛАМА

В 2026 году с учетом пересмотра бюджетных показателей на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, а также покрытие дефицита средств Пенсионного фонда предусмотрено 267,7 млрд грн.

В проекте бюджета на 2027 год эта сумма увеличивается до 292,8 млрд грн, написал в ответ на запрос OBOZ.UA министр соцполитики Денис Улютин. То есть финансирование соответствующей бюджетной программы планируют увеличить на 25,1 млрд грн, или примерно на 9,4%.

РЕКЛАМА

Однако это не означает, что все пенсии в следующем году вырастут именно на 9,4%. Ведь речь идет лишь о части финансирования Пенсионного фонда, которую обеспечивает государственная казна. Значительную часть средств на выплаты пенсионерам формируют поступления от ЕСВ.

При этом объем таких поступлений напрямую зависит от количества официально трудоустроенных украинцев и уровня их зарплат. Если фонд оплаты труда будет расти, Пенсионный фонд будет получать больше собственных средств.

В то же время даже увеличение бюджетного финансирования на 25,1 млрд грн не означает, что всю эту сумму направят исключительно на индексацию. Деньги будут использовать и для выполнения других пенсионных обязательств государства.

РЕКЛАМА

Кроме того, индексация на 16,5% коснется не всего объема пенсионных расходов, а расчетных показателей, определенных законодательством. Поэтому напрямую сравнивать процент повышения пенсий с ростом бюджетных трансфертов некорректно.

В целом бюджетные показатели свидетельствуют, что правительство планирует увеличить финансирование пенсионной системы, однако возможности для дополнительного резкого повышения всех выплат остаются ограниченными.

Итак, наиболее реалистичный сценарий на март 2027 года – индексация расчетных пенсий примерно на 16–17%. Однако фактическое повышение для каждого украинца будет зависеть от размера его пенсии, имеющихся доплат, года назначения выплаты и ограничений, которые установит Кабмин.

Окончательные параметры индексации станут известны в начале 2027 года. Именно тогда правительство должно определить не только коэффициент повышения, но и минимальную и максимальную прибавки, а также правила перерасчета для отдельных категорий пенсионеров.