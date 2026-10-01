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В Украине заметно упали зарплаты чиновников: где платят более 100 тыс. грн

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация — гривны в кошельке
Сколько зарабатывают госслужащие в Украине
Источник: Getty Images

Выплаты государственным служащим в Украине сократились – средняя зарплата сотрудников центральных органов исполнительной власти в августе составила 63,28 тыс. грн. Это практически вдвое превышает средний уровень доходов по стране в целом.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. По сравнению с июлем средняя зарплата чиновника сократилась почти на 5 тыс. грн (это более 7%), но в то же время она выше, чем в марте, когда этот показатель составлял 58,64 тыс. грн.

Между тем, по данным Госстата, в августе средняя зарплата в Украине тоже снизилась (но лишь на 1,1%) – до 31 892 грн. Таким образом, госслужащие зарабатывают более чем в два раза больше, чем рядовой гражданин.

Где чиновникам платят больше всего

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 114,2 тыс. грн.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) – 98,5 тыс. грн.
  • Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 96,2 тыс. грн.
  • Секретариат Кабинета министров – 92,8 тыс. грн
  • Аппарат Верховной Рады – 87,0 тыс. грн.
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Также в Минфине отмечают, что общая фактическая численность сотрудников госорганов (без учета сектора безопасности и обороны) в августе 2026 года составила 165,07 тыс. человек. Это на 1,7 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые низкие зарплаты в госсекторе

Но справедливо будет отметить, что большие деньги получают далеко не во всех государственных учреждениях. В некоторых из них выплачивают втрое меньше, чем в НКРЭКП, однако это все равно значительно больше, чем в среднем по стране. Таким образом, самые низкие средние зарплаты у сотрудников следующих учреждений:

  • Государственная служба статистики Украины – 39,18 тыс. грн;
  • Государственная служба по делам детей – 39,84 тыс. грн;
  • Государственная экологическая инспекция – 40,08 тыс. грн;
  • Государственное агентство по управлению зоной отчуждения – 40,78 тыс. грн;
  • Национальная социальная сервисная служба – 40,86 тыс. грн.

Зарплаты чиновников: от чего они зависят

В Минфине напомнили, что зарплаты украинских чиновников включают не только "голую" ставку, но и надбавки за выслугу лет, ранг госслужащего и различные единовременные выплаты. Другие составляющие их доходов:

  • компенсации за неиспользованный отпуск;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • выходное пособие при увольнении;
  • другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине начали масштабную реформу государственного аппарата, которая будет заключаться в оптимизации количества чиновников. В частности, она будет включать существенное сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти и количества заместителей в министерствах.

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