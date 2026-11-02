В Украине начнут выплачивать новую помощь до 95 тыс. грн: кто сможет получить деньги

Более 3 тысяч ветеранов и ветеранок, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, смогут получить единовременную помощь до 95 тысяч гривен на бытовую технику и специализированные устройства. Выплаты будут продолжаться до 1 ноября 2027 года, а использовать средства нужно будет до 1 декабря 2027 года.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Инициатива направлена на поддержку ветеранов и ветеранок, которые столкнулись с тяжелыми последствиями войны и нуждаются в дополнительных средствах для самостоятельной жизни.

До 95 тысяч гривен на бытовую технику и специальные устройства

Программа предусматривает предоставление единовременной финансовой помощи ветеранам и ветеранкам, которые полностью или частично потеряли зрение в результате участия в защите Украины. Максимальный размер выплаты составит 95 тысяч гривен.

Средства будут иметь целевое назначение. Их можно будет использовать на приобретение бытовой техники и специализированных устройств, которые помогают людям с нарушениями зрения в повседневной жизни.

Такие средства могут быть важны для обустройства домашнего пространства, выполнения бытовых дел и повышения уровня самостоятельности. После потери зрения даже привычные действия могут требовать дополнительных приспособлений, поэтому возможность приобрести необходимую технику является одним из способов облегчить адаптацию.

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В то же время помощь не предусматривает обычной денежной выплаты без определенной цели. Полученные средства должны быть направлены именно на товары, предусмотренные условиями программы.

Когда будут выплачивать помощь

Выплаты ветеранам и ветеранкам будут осуществляться до 1 ноября 2027 года. Таким образом, реализация программы охватит продолжительный период, в течение которого предусмотрено обеспечить финансовой поддержкой определенную категорию граждан.

Использовать полученные деньги можно будет до 1 декабря 2027 года. После завершения периода выплат у ветеранов и ветеранок останется дополнительное время для приобретения необходимой бытовой техники или специализированных устройств.

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Важно учитывать, что выплата является единовременной. Ее максимальный размер составляет 95 тысяч гривен, однако конкретные условия предоставления поддержки должны определяться правилами реализации программы.

Программу реализуют совместно с Красным Крестом

Инициатива реализуется в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины. Организация участвует в поддержке ветеранов и ветеранок, потерявших зрение во время войны.

Совместная реализация программы государством и партнерами должна обеспечить предоставление целевой помощи людям, которые нуждаются в дополнительной поддержке после полученных ранений. Речь идет не только о финансовых средствах, но и о возможности приобрести устройства, которые могут облегчить повседневную жизнь.

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В то же время правительство вместе с партнерами продолжает искать дополнительное финансирование для поддержки ветеранов и ветеранок. Отмечается, что это необходимо для расширения возможностей оказания помощи и реагирования на потребности людей, возвращающихся к гражданской жизни после участия в боевых действиях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за перенаправления бюджетных средств на первоочередные нужды обороны и безопасности в Украине отменили или приостановили ряд сопутствующих финансовых и социальных инициатив – "Ветеранский спорт", єПідтримки и "Национальный кешбэк". Вместо этого продолжают действовать программы адресной защиты уязвимых слоев населения и обеспечения энергетической устойчивости граждан, ОСМД и бизнеса.