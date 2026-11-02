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В Украине начнут выплачивать новую помощь до 95 тыс. грн: кто сможет получить деньги

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
1,6 т.
Украинцам будут выплачивать до 95 тыс. грн. Иллюстративное фото.
Украинцам будут выплачивать до 95 тыс. грн. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

Более 3 тысяч ветеранов и ветеранок, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, смогут получить единовременную помощь до 95 тысяч гривен на бытовую технику и специализированные устройства. Выплаты будут продолжаться до 1 ноября 2027 года, а использовать средства нужно будет до 1 декабря 2027 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Инициатива направлена на поддержку ветеранов и ветеранок, которые столкнулись с тяжелыми последствиями войны и нуждаются в дополнительных средствах для самостоятельной жизни.

До 95 тысяч гривен на бытовую технику и специальные устройства

Программа предусматривает предоставление единовременной финансовой помощи ветеранам и ветеранкам, которые полностью или частично потеряли зрение в результате участия в защите Украины. Максимальный размер выплаты составит 95 тысяч гривен.

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Средства будут иметь целевое назначение. Их можно будет использовать на приобретение бытовой техники и специализированных устройств, которые помогают людям с нарушениями зрения в повседневной жизни.

Такие средства могут быть важны для обустройства домашнего пространства, выполнения бытовых дел и повышения уровня самостоятельности. После потери зрения даже привычные действия могут требовать дополнительных приспособлений, поэтому возможность приобрести необходимую технику является одним из способов облегчить адаптацию.

В то же время помощь не предусматривает обычной денежной выплаты без определенной цели. Полученные средства должны быть направлены именно на товары, предусмотренные условиями программы.

Когда будут выплачивать помощь

Выплаты ветеранам и ветеранкам будут осуществляться до 1 ноября 2027 года. Таким образом, реализация программы охватит продолжительный период, в течение которого предусмотрено обеспечить финансовой поддержкой определенную категорию граждан.

Использовать полученные деньги можно будет до 1 декабря 2027 года. После завершения периода выплат у ветеранов и ветеранок останется дополнительное время для приобретения необходимой бытовой техники или специализированных устройств.

Важно учитывать, что выплата является единовременной. Ее максимальный размер составляет 95 тысяч гривен, однако конкретные условия предоставления поддержки должны определяться правилами реализации программы.

Программу реализуют совместно с Красным Крестом

Инициатива реализуется в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины. Организация участвует в поддержке ветеранов и ветеранок, потерявших зрение во время войны.

Совместная реализация программы государством и партнерами должна обеспечить предоставление целевой помощи людям, которые нуждаются в дополнительной поддержке после полученных ранений. Речь идет не только о финансовых средствах, но и о возможности приобрести устройства, которые могут облегчить повседневную жизнь.

В то же время правительство вместе с партнерами продолжает искать дополнительное финансирование для поддержки ветеранов и ветеранок. Отмечается, что это необходимо для расширения возможностей оказания помощи и реагирования на потребности людей, возвращающихся к гражданской жизни после участия в боевых действиях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за перенаправления бюджетных средств на первоочередные нужды обороны и безопасности в Украине отменили или приостановили ряд сопутствующих финансовых и социальных инициатив – "Ветеранский спорт", єПідтримки и "Национальный кешбэк". Вместо этого продолжают действовать программы адресной защиты уязвимых слоев населения и обеспечения энергетической устойчивости граждан, ОСМД и бизнеса.

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