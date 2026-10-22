В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами

С 22 октября в Украине вступил в силу новый закон, который изменит подходы к системе учета внутренне перемещенных лиц (ВПО). Впрочем, все справки ВПО, выданные ранее, остаются действительными, поэтому гражданам не нужно повторно становиться на учет или заменять документы.

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Об этом рассказала секретарь координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц при Харьковском городском совете Виктория Ивченко. В целом для адаптации порядков к новому законодательству разработан соответствующий проект постановления Кабинета министров.

"Хочу сразу заверить всех внутренне перемещенных лиц, у которых сейчас есть справка ВПО, что ее не нужно будет менять, она действительна. Поэтому не нужно паниковать, занимать очереди и формировать именно эту выписку из единой информационной базы данных", – сказала она.

Что будет со справками

Автоматический переход к новой системе учета не требует от переселенцев никаких дополнительных действий или посещения органов власти. Что должны знать ВПО:

полученные ранее справки сохраняют юридическую силу .

. граждане, которые будут впервые обращаться за статусом ВПЛ после 22 октября, смогут сделать это по привычной процедуре – через приложение Дія, в ЦНАПах или органах социальной защиты населения.

Что еще изменится

Ключевым изменением станет переход к Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

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После полноценного запуска реестра подтверждение статуса ВПЛ будет осуществляться с помощью специальной выписки, которую можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде. В Минсоцполитики подчеркивают, что внедрение системы будет происходить поэтапно, поэтому срочно получать выписки не нужно.

Кроме того, в ведомстве заверили: изменение системы учета никоим образом не повлияет на начисление социальных выплат – действующие процедуры оформления и получения денежной помощи для ВПЛ остаются без изменений.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине предложили с 1 января 2027 года повысить ежемесячные выплаты переселенцам на 1000 грн – до 4000 грн для детей и людей с инвалидностью и до 3000 грн для остальных ВПЛ, имеющих право на помощь. Соответствующие поправки включили в поручения правительства при подготовке госбюджета на 2027 год, однако окончательное решение еще не принято, а также предлагается расширить поддержку детей со статусом ВПЛ с 2014 года и отменить требование об обязательном очном обучении по новому месту жительства.