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В Украине переписали правила для ВПЛ: что будет со старыми документами и выплатами

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация: гривневые купюры и монеты
Помощь для ВПЛ станет более адресной и доступной. Источник: Getty Images

С 22 октября в Украине вступил в силу новый закон, который изменит подходы к системе учета внутренне перемещенных лиц (ВПО). Впрочем, все справки ВПО, выданные ранее, остаются действительными, поэтому гражданам не нужно повторно становиться на учет или заменять документы.

Об этом рассказала секретарь координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц при Харьковском городском совете Виктория Ивченко. В целом для адаптации порядков к новому законодательству разработан соответствующий проект постановления Кабинета министров.

"Хочу сразу заверить всех внутренне перемещенных лиц, у которых сейчас есть справка ВПО, что ее не нужно будет менять, она действительна. Поэтому не нужно паниковать, занимать очереди и формировать именно эту выписку из единой информационной базы данных", – сказала она.

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Что будет со справками

Автоматический переход к новой системе учета не требует от переселенцев никаких дополнительных действий или посещения органов власти. Что должны знать ВПО:

  • полученные ранее справки сохраняют юридическую силу.
  • граждане, которые будут впервые обращаться за статусом ВПЛ после 22 октября, смогут сделать это по привычной процедуре – через приложение Дія, в ЦНАПах или органах социальной защиты населения.

Что еще изменится

Ключевым изменением станет переход к Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

После полноценного запуска реестра подтверждение статуса ВПЛ будет осуществляться с помощью специальной выписки, которую можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде. В Минсоцполитики подчеркивают, что внедрение системы будет происходить поэтапно, поэтому срочно получать выписки не нужно.

Кроме того, в ведомстве заверили: изменение системы учета никоим образом не повлияет на начисление социальных выплат – действующие процедуры оформления и получения денежной помощи для ВПЛ остаются без изменений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине предложили с 1 января 2027 года повысить ежемесячные выплаты переселенцам на 1000 грн – до 4000 грн для детей и людей с инвалидностью и до 3000 грн для остальных ВПЛ, имеющих право на помощь. Соответствующие поправки включили в поручения правительства при подготовке госбюджета на 2027 год, однако окончательное решение еще не принято, а также предлагается расширить поддержку детей со статусом ВПЛ с 2014 года и отменить требование об обязательном очном обучении по новому месту жительства.

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