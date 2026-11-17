Владельцы недвижимости в Украине могут столкнуться с парадоксальной ситуацией: налог на квартиру вроде бы есть, но в Электронном кабинете налогоплательщика сумма к уплате равна нулю. Многие воспринимают это как ошибку в свою пользу или отмену платежа и решают ничего не платить, но через 1-2 года это решение может обернуться неожиданным налоговым долгом, штрафами и пеней.

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Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он объяснил, как работает механизм начисления налога на недвижимость, почему между формированием платежки и ее "вручением" может пройти целый год и как уберечь себя от внезапных долгов.

Как начисляется налог и где возникает "ловушка"

Каждый год Государственная налоговая служба (ГНС) самостоятельно рассчитывает налог на недвижимость для физических лиц (если площадь превышает льготные нормы: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов). О сумме к уплате владельца информируют через Налоговое уведомление-решение (НУР).

Сразу после формирования документ появляется в Электронном кабинете плательщика (раздел "ЭК для граждан" – "Общая информация"), а бумажная версия по умолчанию отправляется владельцу "Укрпочтой".

Главный нюанс заключается в дате вручения:

В разделе "Состояние расчетов с бюджетом" сумма налога к уплате появляется не в момент формирования ППР , а только тогда, когда статус документа изменится с "не вручено" на конкретную дату вручения.

, а только тогда, когда статус документа изменится с "не вручено" на конкретную дату вручения. Именно с этой даты отсчитываются законные 60 дней на уплату налога.

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Почему между формированием и вручением может пройти год?

Налоговая проставляет дату вручения только после того, как получит от "Укрпочты" корешок о том, что вы забрали заказное письмо, либо когда письмо вернется в ГНС с отметкой "не вручено" (истек срок хранения, адресат отсутствует и т. д.). Во втором случае налоговая все равно имеет право проставить статус "вручено" по умолчанию.

Однако на практике система часто дает сбой: письма теряются, не возвращаются вовремя или месяцами лежат в отделениях либо в самой налоговой неотправленными. В результате:

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Дата вручения в кабинете не появляется. Начисление в "Состоянии расчетов с бюджетом" не отображается (висит "0"). Владелец видит отсутствие долга и спокойно забывает о налоге.

В чем опасность?

Рано или поздно в налоговой проводят аудит, меняется руководство или поступает указание "разгрести завалы". Тогда старые ППР (даже годичной или двухлетней давности) массово проводят по базе и проставляют им дату вручения. В этот момент в вашем кабинете мгновенно появляется начисление. Если вы не проверяете кабинет регулярно, 60 дней незаметно истекают, налог "уходит в минус", и вы автоматически становитесь должником с начисленными штрафными санкциями.

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Особенности "старых" квартир

Проблема особенно остро касается квартир, право собственности на которые оформлялось до 2013 года, когда заработал современный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Информация о таких квартирах часто попадает в налоговые базы с опозданием или после проведения сверок с БТИ. Из-за этого ППР могут сформировать сразу за несколько предыдущих лет (налоговая имеет право начислить налог за последние 1095 дней).

Если владелец сменил место прописки, но не обновил данные в налоговой (форма 5ДР), бумажные письма годами отправляются на старый адрес, создавая описанную выше "ловушку вручения".

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Как защититься от внезапного долга: 3 практических шага

Чтобы не попасть в ситуацию, когда налог внезапно появляется задним числом и превращается в долг, стоит действовать на опережение:

Платите по реквизитам из ППР, не дожидаясь статуса "вручено". Если вы видите сформированное налоговое уведомление-решение во вкладке "Общая информация" (даже если оно еще не отобразилось в состоянии расчетов), вы можете сразу оплатить указанную там сумму. Средства поступят на ваш счет как переплата, и когда налоговая когда-нибудь проставит дату вручения, деньги автоматически спишутся без каких-либо долгов. Устройте регулярный мониторинг. Если вы принципиально ждете официального вручения, возьмите за правило раз в месяц или хотя бы раз в квартал заходить в Электронный кабинет налогоплательщика и проверять раздел "Состояние расчетов с бюджетом". Воспользуйтесь лайфхаком – перейдите на электронную переписку. Подайте через Электронный кабинет Заявление о желании получать документы через Электронный кабинет (идентификатор формы F1391602).

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Как это работает: После подачи этого заявления налоговая перестает отправлять вам бумажные письма "Укрпоштой". Все ППР будут поступать непосредственно в кабинет с дублированием на вашу электронную почту. В таком случае дата вручения проставляется автоматически в день отправки, начисление отображается мгновенно и прозрачно, а вы точно знаете, до какого числа должны уплатить налог.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026-й. При минимальной зарплате 8647 грн максимальный платеж составит 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади (было 120 грн). Конкретную ставку для каждой громады устанавливает местный совет.