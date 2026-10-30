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В Украине хотят усложнить пользование картами без идентификации: что готовят для населения

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
942
НБУ перепишет правила использования предоплаченных карт
НБУ перепишет правила использования предоплаченных карт. Источник: Freepik/Drazen Zigic

В Украине планируют переписать условия использования электронных денег и предоплаченных карт. Обновленные правила касаются средств и электронных кошельков, которые могут выпускаться без проведения полной идентификации и верификации клиента.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Главная цель инициативы – гармонизация украинского финансового законодательства с нормами Европейского Союза и противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма через анонимные платежные инструменты.

 

Ключевые аспекты предлагаемых изменений

Предложенные изменения не касаются обычных банковских карт (зарплатных, кредитных или расчетных), поэтому для подавляющего большинства граждан правила переводов, снятия наличных и оплаты товаров останутся неизменными. Тогда как для пользователей предоплаченных инструментов без полной идентификации правила могут существенно ужесточиться:

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  • эмитентов обяжут применять более строгие меры финансового мониторинга;
  • от пользователей могут потребовать пройти дополнительную проверку личности.

В Нацбанке напоминают, что с 24 февраля 2022 года в Украине временно приостановлены выпуск, распространение и пополнение электронных кошельков электронными деньгами.

Украинцы могут высказаться по поводу изменений

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект постановления об обновлении правил использования электронных денег и предоплаченных (prepaid) карт. Инициатива преследует две цели:

  • гармонизация украинского финансового законодательства с нормами Европейского Союза;
  • противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма через анонимные платежные инструменты.

Окончательные лимиты и порядок применения новых требований будут определены после завершения публичного обсуждения и утверждения финального текста документа. Замечания и предложения к проекту постановления НБУ принимает до 11 ноября 2026 года включительно.

Также OBOZ.UA сообщал, что Национальный банк Украины принял ряд решений, которые изменят правила работы для банков. Это будет означать раскрытие финансовой отчетности, смягчение валютного контроля, а также обновление требований к капиталу.

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