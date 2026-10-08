В Украине планируют ввести новое пособие для родителей с детьми: что предлагают

Украинцы предлагают ввести новую ежемесячное государственное пособие для семей с детьми, не посещающими дошкольные учебные заведения. Идея заключается в том, чтобы поддержать родителей, которые по независящим от них причинам не имеют возможности отдать своего сына или дочь в детский сад.

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Максимальный срок предоставления выплат предлагается ограничить 5 годами, если ребенок по независящим от родителей причинам не имеет возможности посещать детский сад. Детали предложения изложены в петиции №41/011061-26эп, зарегистрированной на сайте Кабинета Министров Украины.

"В Украине семьи с маленькими детьми несут значительные ежедневные расходы на питание, одежду, обувь, средства гигиены, подгузники, лекарства и другие необходимые потребности ребенка. После достижения ребенком одного года потребность в таких расходах не исчезает. Наоборот, ребенок продолжает нуждаться в полноценном питании, уходе, одежде и других необходимых вещах", – подчеркивает автор предложения.

В то же время реальная возможность отдать ребенка в детский сад часто ограничена из-за очередей, отсутствия свободных мест или возрастных ограничений при приеме в конкретных учреждениях. Из-за этого один из родителей вынужден оставаться дома и откладывать полноценное возвращение к трудовой деятельности.

Что предлагается

Петиция предлагает установить четкие критерии и правила для предоставления новой денежной помощи:

период предоставления – с 1 года до момента фактического начала посещения детского сада, но не дольше, чем до достижения ребенком 5 лет ;

1 года до момента фактического начала посещения детского сада, но не дольше, чем до достижения ребенком ; размер и индексация – сумма помощи должна соответствовать реальным расходам на базовые нужды ребенка с обязательным регулярным пересмотром и индексацией в соответствии с уровнем инфляции;

– сумма помощи должна соответствовать реальным расходам на базовые нужды ребенка с обязательным регулярным пересмотром и индексацией в соответствии с уровнем инфляции; независимость от других льгот – новую выплату предлагают предоставлять без привязки к другим видам государственной поддержки, сохранив за семьей право на все уже назначенные социальные выплаты.

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Автор подчеркивает, что забота государства о ребенке не должна прекращаться по достижении им одно- или трехлетнего возраста, если объективные обстоятельства препятствуют его социализации и дошкольному обучению.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские семьи, в которых ребенок в 2026 году пошел в первый класс, еще могут до 1 ноября оформить единовременную выплату в размере 5000 грн по программе "Пакет школьника" через приложение "Дія" или сервисный центр ПФУ. Деньги можно потратить на одежду и обувь, в частности на осенне-зимние вещи, книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, а выплата зачисляется на специальный счет "Забота о ребенке" в приложении "Дия.Картка".

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