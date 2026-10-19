В Украине планируют увеличить выплаты ВПЛ: кто и когда сможет получать до 4 тыс. грн

В Украине предложили с 1 января 2027 года увеличить ежемесячные выплаты переселенцам на 1000 грн – до 4000 грн для детей и людей с инвалидностью и до 3000 грн для остальных ВПЛ, имеющих право на помощь. Соответствующие поправки включены в поручения правительства в ходе подготовки госбюджета на 2027 год, однако окончательное решение еще не принято, а также предлагается расширить поддержку детей со статусом ВПЛ с 2014 года и отменить требование об обязательном очном обучении по новому месту жительства.

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Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов ("Слуга народа"), который заявил о включении соответствующих поправок в официальные поручения правительства. Речь идет о поправках №1040 и №1041, которые предусматривают не только увеличение размера денежной помощи, но и пересмотр отдельных условий ее назначения детям переселенцев.

Сколько денег смогут получать переселенцы

В настоящее время базовый размер ежемесячной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц составляет 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и людей с инвалидностью, которые соответствуют условиям программы. Предлагаемые изменения предусматривают повышение каждой из этих сумм на 1000 грн.

Если предложение будет реализовано в полном объеме, переселенец, получающий 2000 грн ежемесячно, получит дополнительно 12 тыс. грн за полный год выплат. Для ребенка или человека с инвалидностью, получающего 3000 грн, годовая сумма помощи может вырасти с 36 тыс. до 48 тыс. грн.

Для семей с несколькими получателями государственной поддержки разница будет еще более ощутимой. Например, семья из двух взрослых и двух детей, в которой все четверо соответствуют условиям назначения помощи, по действующим базовым ставкам может получать 10 тыс. грн в месяц. После предлагаемого повышения совокупная выплата составила бы 14 тыс. грн. Таким образом, ежемесячное пособие такой семье увеличилось бы на 4000 грн, а за 12 месяцев – на 48 тыс. грн.

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В то же время важно учитывать, что повышение размера помощи не означает автоматического назначения выплат всем гражданам со статусом ВПЛ. Право на получение средств зависит от установленных государством критериев, а предложенные поправки сами по себе не отменяют других действующих условий программы.

Выплаты планируется расширить для детей, ставших переселенцами еще в 2014 году

Помимо увеличения сумм, поправки предусматривают изменения в поддержке детей внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается распространить помощь на детей из семей переселенцев, покинувших свои дома еще в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины.

Главные истории дня

Часть семей с детьми покинула оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым более десяти лет назад. Предлагаемые изменения должны учитывать интересы таких семей при определении права детей на помощь.

В сообщении депутата речь идет о распространении поддержки в размере 3000 грн, а в случае принятия повышения – 4000 грн, на соответствующую категорию детей. Однако окончательный механизм назначения выплат, перечень необходимых документов и возможные дополнительные условия станут понятны после нормативного оформления изменений.

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Другое предложение касается условий обучения детей переселенцев. Инициаторы поправок предлагают отменить требование об обязательном очном обучении ребенка по новому месту жительства в качестве условия получения соответствующей помощи. На практике этот вопрос может быть важен для семей, чьи дети продолжают учиться дистанционно в своих прежних школах или по другим причинам не посещают учебное заведение очно по новому адресу.

Когда увеличат выплаты ВПЛ и нужно ли подавать новое заявление

Несмотря на включение поправок в поручения правительства, решение о повышении помощи пока не принято. По словам Фролова, Бюджетный комитет поддержал включение предложений в перечень вопросов, которые Кабинет Министров должен проработать при подготовке государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

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Следующим шагом должно стать определение источников финансирования. Ведь увеличение ежемесячной помощи на 1000 грн для каждого получателя потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. После этого необходимо будет принять соответствующие бюджетные и нормативные решения, которые определят окончательные суммы, условия назначения и порядок выплат.

Предлагаемая дата вступления повышения в силу – 1 января 2027 года. Однако она станет реальной датой введения новых сумм только в случае утверждения необходимых изменений. Пока что переселенцам не нужно подавать дополнительные заявления именно для получения предлагаемого повышения.

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С 22 октября изменятся правила учета переселенцев

Параллельно с обсуждением увеличения помощи в Украине готовятся к вступлению в силу нового закона о правах внутренне перемещенных лиц. С 22 октября 2026 года начнет действовать Закон № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который обновляет правила учета переселенцев и отдельные механизмы реализации их прав.

В частности, закон предусматривает возможность снятия человека с учета ВПЛ без его личного заявления при определенных обстоятельствах. Одним из таких оснований станет длительное пребывание за пределами Украины – более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года.

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В то же время предусмотрены исключения для людей, находящихся за границей по уважительным причинам. Перечень таких причин и предельные сроки отсутствия должен определить Кабинет Министров. Кроме того, основаниями для снятия с учета могут быть выезд на постоянное проживание за границу, возвращение в покинутое место проживания и другие обстоятельства, определенные законом.

Необходимость пересмотра выплат инициаторы объясняют тем, что их базовые размеры остаются неизменными с 2022 года, тогда как расходы на проживание существенно выросли. По оценке Фролова, за это время расходы переселенцев на обеспечение повседневных нужд почти удвоились.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь – через приложение "Дія". Оно позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. При этом размер такой выплаты не является фиксированным: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода.