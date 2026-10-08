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В Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read3 мин
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Иллюстрация — пенсионер и пенсия
Иллюстрация — пенсионер и пенсия. Источник: Getty Images

В Украине с 1 января 2027 года ужесточат условия выхода на пенсию в 60 и 63 года. Если сейчас для того, чтобы "вовремя" получить пенсию, достаточно иметь 33 года стажа, то со следующего года "норму" увеличат на 12 месяцев – до 34 лет. Вместе с тем требование для выхода на пенсию в 63 года увеличат до 24 лет стажа.

Об этом говорится в ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Решение о поэтапном повышении требований для выхода на пенсию было принято еще в 2017 году. Оно реализуется постепенно, последний этап – в 2028 году. Тогда для выхода на пенсию в установленный срок нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Реально ли выйти на пенсию в 60 лет

Несмотря на ужесточение норм относительно стажа и появление "коридора" с тремя вариантами (выход на пенсию в 60, 63 или 65 лет), Украина остается европейской страной с самым низким пенсионным возрастом. Правда, это "преимущество" полностью нивелируется самой низкой в Европе пенсией.

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Если работать почти непрерывно, то пенсию действительно можно получить и в 60 лет. На самом деле теоретически возможно накопить даже больше стажа. Если, например, начать работать в 22 года, сразу после учебы, то к 60-летию реально успеть накопить 38 лет стажа (при необходимых 35 годах).

Но здесь есть много нюансов. Во-первых, в Украине по-прежнему достаточно высокий уровень теневой занятости. Многие украинцы соглашаются на зарплаты в конвертах и теряют и будущую пенсию, и возможность защищать свои права. Даже 5 лет работы "в тени" могут привести к фактическому увеличению пенсионного возраста.

Во-вторых, из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев потеряла работу. И это объективное обстоятельство, которое могло затронуть даже тех, кто планировал работать непрерывно.

Плохая новость для украинцев заключается в том, что с каждым годом количество тех, кто выполнит требования к стажу и сможет вовремя выйти на пенсию, будет сокращаться. Еще в течение двух лет требования будут расти. Сейчас они составляют 33 года, в 2027-м будет 34 года, а в 2028-м — уже 35 лет стажа.

Те, кто не выполнит этот норматив, смогут выйти на пенсию либо в 63, либо в 65 лет. Для пенсии в 63 года необходимо в этом году иметь не менее 23 лет стажа (на 10 лет меньше, чем для пенсии в 60 лет). В течение следующих двух лет это требование будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 25 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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