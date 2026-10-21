В комитете Рады приняли важное решение о зарплатах военных: что это означает

Народные депутаты хотят обязать правительство Украины пересмотреть зарплаты военнослужащих, занимающих тыловые должности. Эти выплаты предлагается увеличить сразу на 20% — то есть с 30 тыс. до 36 тыс. грн.

Видео дня

Соответствующие поправки к проекту Государственного бюджета на 2027 год 21 октября одобрил комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Об этом сообщил Ярослав Железняк ("Голос"), который является автором одной из них.

О чем идет речь

Поправка №1279 — предусматривает увеличение денежного довольствия военнослужащих (автор — Железняк, поддержана единогласно).

— предусматривает увеличение денежного довольствия военнослужащих (автор — Железняк, поддержана единогласно). Поправка №1283 – обязывает Кабинет Министров пересмотреть текущие выплаты военнослужащим (автор – Анна Пуртова из "Слуги народа").

"Это будет поручение правительству, поэтому ещё нужно будет отстоять в зале и затем добиться от правительства изменения его постановления о зарплатах военных. Но это большой шаг, который может сделать парламент для повышения зарплат военных", — пояснил Железняк о своей поправке.

Он добавил, что авторами инициированной им поправки выступили многие народные депутаты как от "Слуги народа", так и от оппозиции. "Здесь без каких-либо политических лозунгов все объединили усилия для решения этого важного вопроса", – подчеркнул нардеп.

От чего зависит денежное обеспечение военных в Украине

Как известно, единой фиксированной одинаковой суммы выплаты для всех военнослужащих нет. Размер денежного обеспечения определяется индивидуально и зависит от:

штатной должности;

воинского звания;

продолжительности службы;

условий прохождения службы;

характера и продолжительности выполнения боевых или специальных задач;

предусмотренных надбавок и премий.

РЕКЛАМА

В то же время в 2026 году действует дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. Она предусмотрена для военнослужащих, которые выполняют обязанности военной службы, но не участвуют в боевых действиях, не выполняют соответствующие задачи на пунктах управления и не получают других дополнительных боевых вознаграждений в размере 30, 50 или 100 тыс. грн. Поэтому с учетом базового денежного обеспечения минимальная выплата за выполнение служебных обязанностей составляет от 30 тыс. грн в месяц.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военнослужащим будет гарантировано сохранение денежного обеспечения на весь период стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, без прежнего ограничения в 12 месяцев. Нововведения также предусматривают улучшенное питание во время лечения и обеспечение высокофункциональными протезами и ортезами за счет государства.