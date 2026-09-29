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В Польше требуют запретить предоставление гражданства украинцам: евродепутат назвала причину

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 4,3 т.
Иллюстрация — паспорт Польши
Украинцев с польским гражданством назвали угрозой национальной безопасности страны
Источник: Pexels/Jakub Zerdzicki

Польша должна прекратить предоставление гражданства гражданам Украины и найти механизм лишения уже предоставленного гражданства. Таким образом, украинцы не смогут "проникнуть" в политику и влиять на нее.

Об этом на своей странице в X заявила евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник.Таким образом она отреагировала на призыв экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к украинцам в Польше и других странах стать там "политической силой".

Зайончковская-Герник назвала это "потенциальной угрозой национальной безопасности" и призвала власти принять контрмеры. "Речь идет уже не об обычной интеграции, а о четко определенном плане увеличения политического влияния с помощью украинских иммигрантов", – заявила она.

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Евродепутат напомнила, что в Польше легально проживает более 1,5 млн украинцев. Зайончковская-Герник опасается, что они будут добиваться польского гражданства и вместе с ним получат "избирательные права и возможность влиять на судьбу нашей страны".

В качестве примера она упомянула заместителя министра науки Анджея Шептицкого, который публично объявил себя представителем украинского национального меньшинства.

"Мы должны отреагировать на этот процесс. Поэтому мы должны прекратить выдачу польского гражданства иммигрантам, ввести возможность отзыва ранее предоставленного гражданства и решительно противостоять вступлению Украины в ЕС, поскольку это только усилит неконтролируемый приток украинских иммигрантов", – написала она в X.

Украинцы установили новый экономический рекорд в Польше

 

В Польше зафиксирован новый рекорд по количеству украинцев, работающих в стране, – 784 тыс. граждан Украины. Это около 68% всех иностранцев, имеющих работу в Польше. За год количество украинских работников выросло на 9,7%, а предыдущий рекорд был превышен примерно на 15 тыс. человек.

Всего на конец марта в Польше работали 1 млн 152,7 тыс. иностранцев. За год их число увеличилось на 8%, или на 85,7 тыс. человек. По сравнению с концом февраля 2026 года число иностранных работников выросло на 20,2 тыс. – это прирост на 1,8%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.

 

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