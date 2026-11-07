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В одной из стран ЕС хотят ужесточить требования для украинских беженцев: могут заставить работать

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read3 мин
174
Правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.
Правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

В Чехии планируют значительно ужесточить правила получения гуманитарной помощи для украинских беженцев. Трудоспособных граждан могут обязать работать, заниматься предпринимательской деятельностью или состоять на учете в службе занятости. Кроме того, для получения выплат придется фактически проживать на территории Чехии не менее 16 дней в месяц. В некоторых случаях украинцы также будут рисковать потерять временную защиту.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №213, который рассматривает Палата депутатов парламента Чехии. Нововведения также объяснил министр внутренних дел Любомир Метнар во время заседания парламента. Соответствующая стенограмма выступления опубликована на официальном сайте парламента.

Законопроект предусматривает, что трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны будут выполнить хотя бы одно из трех условий:

  • официально работать;
  • заниматься предпринимательской деятельностью;
  • состоять на учете в чешской службе занятости.
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Таким образом, сам факт получения временной защиты больше не будет гарантировать возможность претендовать на помощь без выполнения дополнительных требований. При этом нововведения в сфере занятости не должны распространяться на детей и отдельные уязвимые категории беженцев, в частности студентов и пожилых людей.

Еще одно ограничение касается фактического пребывания в стране. Украинцы, получающие гуманитарные выплаты, должны будут проводить в Чехии не менее 16 дней в течение календарного месяца, за который начисляется помощь.

Представляя законопроект, министр внутренних дел Любомир Метнар пояснил, что власти стремятся предотвратить злоупотребления системой социальной поддержки.

По словам министра, чешские государственные органы неоднократно сталкивались со случаями так называемого социального туризма, когда иностранцы претендуют на государственные выплаты, фактически не проживая в стране. Именно для борьбы с такими практиками правительство предлагает установить минимальное количество дней пребывания на территории Чехии.

Украинцы могут потерять временную защиту

Предложенные изменения касаются не только социальной помощи. Законопроект также расширяет основания для прекращения временной защиты.

В частности, этот статус могут прекратить, если человек будет находиться за пределами стран Шенгенской зоны более 30 дней. Еще одним основанием станет назначение наказания в виде выдворения.

Метнар объяснил, что правительство стремится сделать систему временной защиты более контролируемой, чтобы ею пользовались именно те, кто действительно нуждается в помощи.

В то же время во время парламентского обсуждения представители властей уточняли, что утрата временной защиты из-за длительного отсутствия не обязательно будет означать пожизненный запрет на ее повторное оформление. После возвращения в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет соответствовать установленным требованиям.

Когда вступят в силу новые правила

Правительство Чехии внесло законопроект в парламент 3 июня 2026 года. Первое чтение состоялось 24 июня, второе – 22 октября. По состоянию на 7 ноября документ еще не принят окончательно.

В правительственной редакции предусмотрено, что изменения, касающиеся гуманитарной помощи, вступят в силу с 1 января 2028 года. В то же время во время парламентского рассмотрения были предложены поправки, которые могут изменить сроки введения новых правил.

Итак, пока речь идет лишь о запланированных ограничениях. Украинцы, находящиеся в Чехии под временной защитой, продолжают получать гуманитарную помощь по действующим правилам. Окончательные условия и даты изменений станут известны после завершения законодательной процедуры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в 5 раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.

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