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В Киеве сдают квартиру "главного столяра Верховной рады": деревянные стены и потолки удивили соцсети

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
2,7 т.
Как выглядит квартира
Как выглядит квартира. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

В Киеве выставили в аренду необычную двухкомнатную квартиру, фотографии которой вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Почти все помещения жилья отделаны деревом: от стен и потолка до дверей, шкафов и встроенной мебели. За такое жилье владельцы просят 18 тыс. грн в месяц.

Соответствующее объявление опубликовали в Facebook-группе "Оренда квартир Київ Здам – Зніму". Речь идет о квартире на Печерске, неподалеку от станции метро "Зверинецкая". Автор объявления описывает жилье как просторное, уютное и с уникальным дизайном.

"Выполнен уникальный дизайн интерьера в дереве. Все – ручные произведения известного украинского художника-столяра и главного столяра Верховной рады (моего деда)", – говорится в объявлении.

Как выглядит объявление

Как выглядит объявление. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

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Судя по фотографиям, интерьер квартиры действительно трудно назвать типичным. Значительная часть стен обшита деревянными панелями, потолки украшены геометрическими конструкциями, а мебель фактически сливается со стенами.

Особенно необычно выглядит коридор. По обе стороны узкого прохода расположены высокие деревянные шкафы, которые занимают почти все пространство от пола до потолка. Из-за этого помещение больше напоминает коридор старого поезда или декорации к фильму, чем прихожую обычной квартиры.

Как выглядит коридор

Как выглядит коридор. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

В спальне также установлены массивные шкафы, занимающие практически всю стену. При этом часть мебели настолько велика, что кажется продолжением деревянной отделки.

Как выглядит спальня

Как выглядит спальня. Источник: Группа Facebook "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Гостиная оформлена не менее оригинально. Потолок состоит из больших квадратных деревянных панелей со встроенными светильниками. Вдоль стен тянутся многочисленные полки и шкафы. А на полу лежит яркий ковер с геометрическими узорами.

Как выглядит гостиная

Как выглядит гостиная. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Кухня тоже выглядит необычно. Ее стены отделаны плиткой под кирпич, потолок украшен деревянными панелями, а под окном расположена конструкция из деревянных реек. При этом на кухне есть холодильник, стол и другая необходимая мебель.

Кухня необычной квартиры

Кухня необычной квартиры. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Что пишут украинцы о необычной квартире

В комментариях под объявлением пользователи начали активно обсуждать интерьер. Часть украинцев высмеивает необычный дизайн, тогда как другие считают квартиру интересной и даже уютной.

Комментарии к объявлению

Комментарии к объявлению. Источник: Facebook группы "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

"Матерь божья, дедушка молодец, пол Верховной рады перетащил домой", – пошутила одна из комментаторок.

Другие пользователи обратили внимание на то, что интерьер выглядит словно декорации к старому фильму.

"Вау. Ваш дед молодец. Атмосферная квартира, можно кино снимать", – написали под объявлением.

"Шикарные фотки... закажу себе лет через 50 гроб в таком стиле, чтобы изнутри выглядел... стильно, молодежно", – иронизирует еще один пользователь.

Впрочем, нашлись и те, кому деревянный интерьер понравился.

"Вайбовая квартира, не для всех, для тех, кто мыслит нешаблонно", – считает еще один участник обсуждения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине хотят обязать риелторов сдавать экзамены, получать квалификационные свидетельства и проходить регистрацию в единой базе, а комиссии наличными без договоров могут оказаться под запретом. Также агенты не смогут требовать оплату одновременно от покупателя и продавца без письменного согласия обеих сторон.

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