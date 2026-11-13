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У стране ЕС опять переписали консульский сбор для украинцев: сколько теперь придется платить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,1 т.
Украинские паспорта, оформление документов. Иллюстрация
Консульский сбор для украинцев в Польше вырос. Иллюстрация. Источник: Keystone / Michael Buholzer

Украинцам придется платить больше за услуги, которые им будут предоставлять дипломаты в Польше. Тарифы в злотых вырастут во всех дипучреждениях Украины в этой стране уже во второй раз с начала года. Цены увеличатся на 7-8%, а в некоторых случаях разница может достигать 116 злотых.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Польше. Отмечается, что тарифы были пересмотрены согласно приказу посольства от 12 ноября 2026 года № 72.

Новые тарифы консульского сбора начнут действовать с 23 ноября. За услуги, которые были оплачены до этой даты, но будут предоставляться после нее, придется доплатить разницу с учетом новой тарифной ставки.

Как изменилась стоимость дипуслуг

Консульский сбор вырастет за все услуги. Вот неполный список из них:

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Услуга

Было, злотых

Стало, злотых

Изменение, злотых

Оформление загранпаспорта

326

352

+26 (8%)

Оформление удостоверения на возвращение в Украину

109

117

+8 (7,3%)

Принятие на консульский учет

72

78

+6 (8,3%)

Истребование документа и его выдача

72

78

+6 (8,3%)+6 (8,3%)

Легализация документа физического лица

181

195

+14 (7,7%)+14 (7,7%)

Государственная регистрация брака

362

391

+29 (8%)+29 (8%)

Расторжение брака по взаимному согласию супругов без несовершеннолетних детей

543

586

+43 (7,9%)+43 (7,9%)

Расторжение брака на основании решения суда

579

626

+47 (8,1%)

Документы для предоставления разрешения на иммиграцию

1448

1564

+116 (8%)

Государственная регистрация смены имени

362

391

+29 (8%)

Заверение перевода документов (за страницу)

145

156

+11 (7,6%)

Автоматизированная обработка данных для регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов

145

156

+11 (7,6%)⁣ყ0+11 (7,6%)

Кто освобожден от консульского сбора?

  • Дети до 16 лет при оформлении загранпаспорта.
  • Лица с инвалидностью I и II групп.
  • Дети с инвалидностью и их законные представители.
  • Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
  • Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы 1 и 2 категорий.

В каких учреждениях будут действовать новые тарифы

  • Консульский отдел посольства Украины в Польше.
  • Генеральные консульства в Люблине, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.
  • Консульство в Познани.
  • Вице-консульство в Жешуве.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ставки консульского сбора для украинцев в Польше в этом году пересматривают уже не впервые – новые цены вводили в мае. Это связано с ростом курса доллара по отношению к злотому.

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