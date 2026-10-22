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В стране ЕС хотят переписать правила выплат: для кого из украинских беженцев готовят изменения

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация — мать дает ребенку деньги
Правительство Польши разрабатывает изменения к программе выплат "800 Плюс". Иллюстративное изображение. Источник: Pexels

В Польше хотят упростить механизм начисления выплат в рамках программы "800 Плюс" (ежемесячная выплата 800 злотых на одного ребенка, то есть 9,2 тыс. грн), которую получают граждане с детьми, в том числе беженцы из Украины. Предлагается автоматически продлевать предоставление помощи для тех семей, в которых не произошло изменений.

Об этом сообщает Gazeta Prawna. Соответствующие изменения в Закон о государственной помощи в воспитании детей сейчас готовит Министерство по делам семьи, труда и социальной политики.

Когда ждать изменений

В правительстве хотят, чтобы изменения вступили в силу в следующем расчетном периоде – то есть с 1 июня 2027 года. Сейчас родители ребенка обязаны ежегодно заполнять и отправлять повторное заявление в Управление социального страхования (ZUS).

"Государство должно облегчать жизнь семьям, а не увеличивать их бремя. Поскольку мы знаем, что дети по-прежнему имеют право на помощь, нет никаких причин требовать от родителей ежегодно заполнять одну и ту же форму. Это изменение сэкономит им время и уменьшит ненужную бюрократию", – подчеркнула заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Александра Гаевская.

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Введение автоматического назначения выплат также существенно разгрузит сотрудников ZUS, сократив количество однотипных запросов, которые необходимо обрабатывать вручную.

Кому придется подавать заявление

Несмотря на автоматизацию процесса, обязанность лично обратиться в ZUS сохранится в следующих ситуациях:

  • при возникновении права на выплаты впервые (после рождения ребенка или возвращения семьи в Польшу из-за границы);
  • изменение данных в семье.

Родители по-прежнему обязаны оперативно сообщать ZUS о любых изменениях в семье – в частности, о смене места жительства или условий ухода за ребенком.

Кроме того, семьям, получающим деньги на старшего ребенка, все же придется подать заявление на получение помощи на новорожденного. Автоматическое продление сохранит действие любой ранее предоставленной поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев в Польше, участвующих в программе "800 Плюс", предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.

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